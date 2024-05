Wielkie studia Bethesdy zostały zamknięte

Microsoft podjął dziś decyzję, która zabolała wielu graczy. Gigant z Redmond postanowił pożegnać się z takimi studiami jak Arkane Austin (odpowiedzialne między innymi za Redfall), Tango Gameworks (The Evil Witihin, Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush), Alpha Dog Studios (Mighty Doom) oraz Roundhouse Studios. To ostatnie zostanie wchłonięte przez dewelopera The Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios.

Microsoft nie podał do tej pory, ilu pracowników straci pracę, ale ogromne zwolnienia są nieuniknione. Jak katastrofalne przyjęcie Redfall mogło przyłożyć się do problemów tego oddziału Arkane, tak gracze najbardziej nie mogą pogodzić się z zamknięciem Tango — wszystkie ich gry były naprawdę solidne, a niedawne Hi-Fi Rush przez wielu zostało naprawdę docenione i gra spotkała się ze świetnym przyjęciem. Cóż, jak widać, wyniki w Excelu jednak się nie zgadzały.

Najpierw zwolnienia, teraz zamykanie studiów

Nie tak dawno temu, bo pod koniec stycznia tego roku, informowaliśmy, że Phil Spencer — dyrektor generalny Microsoft Gaming — przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że firma zmuszona była do podjęcia decyzji, które najlepiej wpłyną na funkcjonowanie zunifikowanych działów:

Podjęliśmy bolesną decyzję o zmniejszeniu liczebności naszego personelu zajmującego się grami o około 1900 stanowisk z 22 000 osób w naszym zespole. Zespół kierowniczy ds. gier i ja jesteśmy zobowiązani do jak najbardziej przemyślanego kierowania tym procesem. Wszyscy ludzie, których bezpośrednio dotyczą te redukcje, odegrali ważną rolę w sukcesie zespołów Activision Blizzard, ZeniMax i Xbox i powinni być dumni ze wszystkiego, czego tutaj dokonali.

Wtedy do tego zostały ujawnione szczegóły dotyczące gry survivalowej Blizzarda o nazwie kodowej Odyssey. Okazało się, że prace nad grą rozpoczęły się sześć lat temu, po przedstawieniu koncepcji przez Craiga Amai w 2017 roku. Pomysł polegał na stworzeniu gry survivalowej, która miała być swego rodzaju połączeniem Minecrafta i Rust, ale nieco „bardziej dopracowana”. Chociaż początkowo deweloper skupiał się na już istniejących markach, takich jak Diablo czy Overwatch, to w ostatnich latach studio zwiększyło swoją uwagę na Odyssey, a według doniesień pracował nad nią zespół składający się z ponad 100 osób. Kiedy Microsoft ostatecznie kupił Activision Blizzard w zeszłym roku, wielu pracowników studia miało nadzieję, że uda im się wrócić do Unreal Engine. Zamiast tego jednak gra trafiła do śmietnika. Osoby zaangażowane w rozwój Odyssey zostały zwolnione i potwierdziły, że projekt został anulowany. Trzeba przyznać, że wielka szkoda — survival od Blizzarda mógł okazać się strzałem w dziesiątkę, jednak o tym nie będziemy mieli okazji się przekonać; a przynajmniej w najbliższym czasie.

