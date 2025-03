Xbox odpala petardę. Wiosna dla graczy przyszła wcześniej!

Xbox Game Pass stale rozpieszcza graczy świetna. W ostatnich miesiącach w katalogu pojawiło się wiele interesujących produkcji, w tym tak duże premiery jak Call of Duty: Black Ops 6, które w abonamencie na konsole Xbox i PC pojawiło się 25 października i które także dla was recenzowaliśmy. Listopad należał m.in. do Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered, kłopotliwej premiery Microsoft Flight Simulator 2024, o której również pisaliśmy. Do tego świeżutki S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Little Kitty, Big City, Aliens: Dark Descent, czy premiera Genshin Impact w wersji na Xbox. Największą premierą końca roku niewątpliwie był Indiana Jones i Wielki Krąg – gra, która do katalogu trafiła 9 grudnia i którą recenzował dla was Konrad.

Początek 2025 przyniósł graczom jeszcze więcej gier: Road 96, Robin Hood – Sherwood Builders, EA Sports UFC 5 w ramach EA Play, które jest częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, czy oryginalne Diablo, w które mogą zagrać posiadacze komputerów PC. Druga połowa stycznia była jeszcze ciekawsza, gdyż pojawiło się kilka premier: Lonely Mountain: Snow Riders, Eternal Strands, Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance oraz Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Każdy znajdzie coś dla siebie. Największą premierą lutego bez wątpienia było Avowed. Gra jest już nazywana przez niektórych najlepszą produkcją 2025, inni są nią rozczarowani. A co przyniesie marzec?

Xbox Game Pass na początku marca 2025. W co zagracie?

4.03 (już dostępne)

Monster Train (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



5.03

Galacticare (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard



6.03

One Lonely Outpost (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



11.03

Enter the Gungeon (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



13.03

Mullet Madjack (Xbox Series X|S. Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



18.03

33 Immortals (Xbox Series X|S. Chmura, PC) – premiera w ramach Game Preview Game Pass Ultimate PC Game Pass



Choć premier nie mamy zbyt wiele (tylko jedna), marcowe zestawienie wydaje się całkiem interesujące i wpisujące się w gusta każdej kategorii gracza. Najciekawiej wypada 33 Immortals, które zadebiutuje w XGP w ramach Game Preview 18 marca. To 32-osobowa gra kooperacyjna typu roguelike, w której gracze biorą udział w najazdach i wspólnie pracują, by pokonać hordy potworów oraz potężnych bossów.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.03