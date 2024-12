Ostatnie miesiące w Xbox Game Pass to same hity. W katalogu pojawiło się wiele interesujących produkcji, w tym tak duże premiery jak Call of Duty: Black Ops 6, które w abonamencie na konsole Xbox i PC pojawiło się 25 października i które już dla was recenzowaliśmy. Listopad należał m.in. do Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered, kłopotliwej premiery Microsoft Flight Simulator 2024, o której również pisaliśmy. Do tego świeżutki S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Little Kitty, Big City, Aliens: Dark Descent, czy premiera Genshin Impact w wersji na Xbox. Posiadacze abonamentu mogą skorzystać ze specjalnej oferty, w ramach której otrzymają oni dodatkowe przedmioty:

Intertwined Fate ×2

Northlander Billet Trove ×1

Hero’s Wit ×10

Mora ×100,000

Mystic Enhancement Ore ×15

Rok powoli dobiega końca, więc warto sprawdzić, co Xbox przygotował dla graczy w ostatnim miesiącu – grudniu i na początku 2025 r.. I trzeba przyznać, że 2024 kończyć będziemy z przytupem i każdy gracz posiadający abonament Game Pass powinien być zadowolony.

Xbox Game Pass w grudniu i styczniu. W co zagracie?

4.12

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsole) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

Forza Motorsport (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

Hauntii (Konsole) – Game Pass Standard

Humanity (Konsole) – Game Pass Standard

DayZ (Konsole) – Game Pass Core

Goat Simulator (Konsole) – Game Pass Core

5.12

EA Sports WRC (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass w ramach EA Play

Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

9.12

Indiana Jones and the Great Circle (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

10.12

Wildfrost (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

2.01

Carrion (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

7.01

Road 96 (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Nie da się ukryć, że najważniejszym tytułem tego zestawienia jest Indiana Jones i Wilki Krąg, który na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC zadebiutuje 9 grudnia:

Warto przy okazji dodać, że gra pojawi się także na PlayStation 5 – premiera zaplanowana jest na wiosnę 2025 r.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.12

Amnesia: The Bunker (Konsole, Chmura, PC)

Forager (Konsole, Chmura, PC)

Forza Horizon 4 (Konsole, Chmura, PC)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Konsole, Chmura, PC)

Rise of the Tomb Raider (Konsole, Chmura, PC)

Tin Hearts (Konsole, Chmura, PC)

The Quarry (Konsole, Chmura)

31.12