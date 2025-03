Fatalna wiadomość! Nintendo zaczyna kasować gry z abonamentu

Wszelkiej maści abonamenty przyzwyczaiły nas do tego, że coś się pojawia, coś znika. To standard niezależnie od rodzaju oferowanych multimediów. Płynne oferty są standardem w świecie VOD, streamingów muzyki i gier. Dotychczas jednak Nintendo Switch Online potrafiło się wyróżnić w tym temacie na tle konkurencji. Co prawda dynamika dodawania tam gier jest zupełnie inna niż w przypadku takiego PlayStation Plus czy Xbox Live Golda, nie mówiąc już o typie produkcji. Jednak najczęściej trafiają tam prawdziwe, klasyczne, perełki -- a biorąc pod uwagę cenę abonamentu... no cóż: nie bardzo jest na co narzekać.

Jednak fani usługi mają powody do niepokoju. Oto bowiem po kilku latach od startu usługi, z jej oferty zniknie pierwsza gra. Co prawda nie jest to najgorętszy z dostępnych tam tytułów (całe szczęście!), ale mimo wszystko zapaliło to lampkę ostrzegawczą i automatycznie zawiesiło pytanie: czy to początek większych czystek?

Nintendo usuwa pierwszą grę z abonamentu

Jak poinformowało Nintendo na swoim oficjalnym koncie na X (dawniej Twitter), w marcu z listy gier dostępnych w ramach abonamentu zniknie Super Formation Soccer (na zachodzie wydana pod tytułem Super Soccer). Klasyk z 16-bitowej konsoli Nintendo za produkcję którego odpowiedzialna jest ekipa z Human Entertainment.

Bez wątpienia nie jest to najgorętszy z tytułów dostępnych w świecie gier Nintendo - no i nie jest to też gra z ich stajni. To automatycznie nasunęło internetowym śledczym teorię na temat tego, że powód zniknięcia gry z abonamentu jest najbardziej prozaiczny ze wszystkich: wygaśnięcie licencji. Co ważne: na tę chwilę Nintendo poinformowało o tym że trzeba spodziewać się zniknięcia produkcji wyłącznie na rynku japońskim. Analogiczne materiały nie trafiły na europejskie czy amerykańskie konta społecznościówek giganta.

Jest to jedna z tych gier, za którą prawdopodobnie lwia część użytkowników nie zatęskni. By nie napisać brutalnie, że nawet nie zauważy zniknięcia tytułu z biblioteki. Znacznie gorzej by się sprawy miały, gdyby z oferty zaczęły znikać gry od Nintendo: Mario, Kirby, The Legend of Zelda i spółka. Ale jednocześnie w powietrzu zawisnęło pytanie związane z tym, czy podobny los niebawem może spotkać inne gry na licencji? A w końcu trochę solidnych tytułów od firm trzecich tam jest -- z kultowymi Ghost 'n Goblins i Ninja Gaiden na czele. Na tę chwilę pozostaje nam czekać i obserwować -- ewentualnie wypatrywać jakichś konkretów od Nintendo, które postanowiło przemilczeć sprawę i nie odpowiadać na żadne pytania ze strony mediów. Przywołane wyżej oświadczenie w social mediach to wszystko co od nich dostaliśmy w temacie i... prawdopodobnie się to nie zmieni.