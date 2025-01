Mnóstwo premier w popularnym abonamencie. Tak dobrego miesiąca dawno nie było

Końcówka roku 2024 i początek 2025 w Xbox Game Pass to naprawdę mocne tytuły. W grudniu mieliśmy premierowo grę Indiana Jones i Wielki Krąg, a styczeń przyniósł już graczom Road 96, Lightyear Frontier, czy pierwsze Diablo na PC. Miesiąc się jednak jeszcze nie kończy i Microsoft przedstawia rozpiskę gier, jakie do katalogów XGP trafią do końca stycznia. W co zagracie?

Xbox Game Pass w drugiej połowie stycznia i na początku lutego 2025. W co zagracie?

21.01

Lonely Mountain: Snow Riders (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



22.01

Flock (Konsole) teraz dostępne także Game Pass Standard

Gigantic: Rampage Edition (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Magical Delicacy (Konsole) teraz dostępne także Game Pass Standard

Tchia (Xbox Series X|S) teraz dostępne także Game Pass Standard

The Case of the Golden Idol (Konsole) teraz dostępne także Game Pass Standard

Starbound (Konsole, Chmura) teraz dostępne także Game Pass Standard



28.01

Eternal Strands (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



29.01

Shady Part of Me (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



30.01

Sniper Elite: Resistance (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



31.01

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



4.02

Far Cry New Dawn (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.01