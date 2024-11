Symulator Czekania 2024 już jest! Microsoft zbiera srogi oklep za wypuszczenie gry, która w dniu premiery do niczego się nie nadaje.

Tegoroczna odsłona Microsoft Flight Simulator zadebiutowała wczoraj, ale gigant nie może mówić o udanym starcie. Gra po pierwsze przyciągnęła stosunkowo niewielką liczbę graczy, a po drugie boryka się z problemami technicznymi, które doprowadziły do bombardowania negatywnymi ocenami między innymi na Steam.

Gracze Microsoft Flight Simulator czekają kilka godzin na wejście się do gry

Microsoft kontynuuje tradycje i ponownie wypuszcza niestabilny produkt, który generuje problemy już od pierwszych dni. Poprzednie odsłony miały w zwyczaju palić pecety z powodu ogromnych wymagań i słabej optymalizacji, a nowy Flight Simulator nawet nie chce się uruchomić – serio. Użytkownicy żartują, że jest to symulator czekania, bo w niektórych przypadkach gra zatrzymywała się na ekranie ładowania nawet na 3 godziny. Te żarty to jednak śmiech przez łzy – takie sytuacje w przypadku tak dużego studia nie powinny mieć miejsca. Przypomnijmy, że to produkcja, która w w najdroższym wydaniu Aviator kosztuje 879 zł!

Nie trzeba było długo czekać na wyraz frustracji fanów gry. Zakładka gry na Steam jest wręcz zalana skrajnie negatywnymi komentarzami, a jedynie 15% z ponad 2,5 tysiąca recenzji ma charakter pozytywny.

Tak długi czas oczekiwania ma według Microsoftu być spowodowany zbyt dużym obciążeniem serwerów. Firma zaleca reset gry w przypadku braku postępu ładowania, ale takie porady tylko dolewają oliwy do ognia. Zespół odpowiedzialny za Microsoft Flight Simulator przekazał na X, że firma jest świadoma problemów i pracuje nad ich rozwiązaniem. Nie wiadomo niestety kiedy sytuacja się polepszy – po kilkunastu godzinach od wpisu kolejki wciąż występują.

Jesteśmy świadomi zgłoszeń użytkowników dotyczących długiego czasu uruchamiania w Microsoft Flight Simulator 2024. Ze względu na dużą liczbę użytkowników jednocześnie uruchamiających symulator, otrzymujemy znaczną ilość żądań serwerowych. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu.

