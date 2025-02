Jakiej gry najmocniej brakowało na konsoli Sony PlayStation 5, a która ukazała się na platformach Xbox Series X/S i PC? Przynajmniej kilku, a Forza Horizon 5 jest zdecydowanie jedną z nich. Tęsknota posiadaczy sprzętu od Sony skończy się jednak już za dwa miesiące. Forza Horizon 5 wjeżdża na PS5, a my znamy datę premiery i cenę.

Czy Forza Horizon 5 to najlepsza gra samochodowa, jaka kiedykolwiek powstała? Cóż, opinii jest wiele, jednak nie brakuje graczy, którzy tak właśnie uważają. To jedna z tych produkcji, dla których nawet posiadacze PS5 decydowali się na zakup Xboksa, chociażby w tańszej wersji Series S. Od kwietnia 2025 roku nie będą już musieli. Microsoft chce zarabiać na grach z Xboksa na każdej platformie, na co ta premiera jest dobitnym dowodem. O ile samej gry nikomu przedstawiać nie trzeba, tak pokusimy się o kilka informacji na temat premiery gry PlayGround Games na PlayStation 5.

Forza Horizon 5 na PlayStation 5: data premiery i cena

Właśnie dowiedzieliśmy się, że Forza Horizon 5 zadebiutuje na PS5 już 29 kwietnia 2025 roku. Przewidziano również wcześniejszy dostęp dla nabywców najdroższej wersji Premium Edition. Dla nich gra dostępna będzie już w dniu 25 kwietnia. Co z cenami? Już wyjaśniamy.

Kultowa samochodówka jest już dostępna w PlayStation Store, dlatego ceny nie stanowią tajemnicy. Za podstawowe wydanie przyjdzie nam zapłacić 299 złotych. Wersja Deluxe Edition, w skład której wchodzi Przepustka Samochodowa, kosztuje 349 złotych. Wydanie Premium Edition, o którym już wspominaliśmy, zostało wycenione na 439 złotych. Co w nim znajdziemy? Oprócz gry i Przepustki Samochodowej, taką zawartość jak Forza Horizon 5: Hot Wheels, Forza Horizon 5 Rally Adventure, Pakiet powitalny Forza Horizon 5 oraz Forza Horizon 5 Członkostwo VIP.

Xbox = Forza, PS5 = Gran Turismo? To już przeszłość

Premiera gry Forza Horizon 5 na platformie Sony PlayStation 5 kończy wojnę na ekskluzywne tytuły na poszczególne platformy. Dotąd bowiem każda miała swoją fantastyczną samochodówkę. Na konsolach Xbox były to gry z serii Forza, a na PlayStation Gran Turismo. Teraz, gdy Forza Horizon 5 trafia na PS5, zakup Xboksa tylko dla tej jednej gry staje się bezprzedmiotowy.

Czy Forza Horizon 5 trafi w gusta graczy PS5? Można być tego bardziej niż pewnym.