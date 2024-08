Garmin Enduro 3 bez kompromisów

Seria zegarków Enduro znajduje się nieco w cieniu flagowych modeli takich jak Fenix czy Epix. Wyraźnie widać to po dzisiejszej premierze, podczas której to właśnie Fenix 8 grał pierwsze skrzypce. Nie zmienia to jednak faktu, że najnowszy model z tej serii - Enduro 3 z pewnością spodoba się najbardziej wymagającym użytkownikom. I co chyba również ważne, nadal wyceniony jest całkiem sensownie na tle poprzednika i jest wyraźnie tańszy nawet od najtańszego Fenixa 8. Jego sugerowana cena detaliczna to 3869 złotych, co z pewnością nie jest małą kwotą, ale z drugiej strony to tylko 200 złotych więcej niż kosztował poprzednik, a w zamian dostajemy całkiem sporo, na czele z nowym czujnikiem Garmin Elevate 5.

Seria Enduro wyróżnia się rekordowo długim czasem pracy na baterii. Garmin nie szedł w tym przypadku na żadne kompromisy, dlatego model ten dostępny jest tylko w rozmiarze 51 mm z największą możliwą baterią, posiada oszczędny ekran MIP oraz ładowanie solarne nowej generacji, które jest nawet o 50% wydajniejsze niż w przypadku poprzednika. Co więcej nowa warstwa solarna jest bardziej przejrzysta i z zegarka dobrze korzysta się nie tylko w słoneczny dzień, ale również w nocy. Podobnie jak w serii Fenix mamy też tutaj wbudowana latarkę oraz szereg aktywności, których wspólnym mianownikiem jest przekraczanie kolejnych granic.

Podobnie jak w serii Fenix i Epix, tutaj także mamy dostęp do wbudowanych map, wsparcie dla kilku systemów namierzania (GPS, Galileo, Baidu) oraz zaawansowane śledzenie aktywności z pomiarem pułapu tlenowego podczas podbiegów na szlakach, statystyki biegów na orientację, informacje na temat tempa czy aklimtyzacji wysokościowej oraz cieplnej. Garmin Enduro 3 może też ułożyć wam plan treningowy, pomóc poprawnie wykonywać ćwiczenia siłowe czy mierzyć dynamikę podczas jazdy na rowerze. Poradzi sobie także z powiadomieniami ze smartfona, płatnościami Garmin Pay czy pozwoli wysyłać wiadomości za pomocą aplikacji Garmin Messenger.

Garmin Enduro 3 - nawet 3 miesiące bez ładowania

To co jednak w głównej mierze wyróżnia model Enduro 3 na tle konkurencji to czas działania. W normalnym użytkowaniu jako smartwatch potrafi on wytrzymać nawet 36 dni, czyli grubo ponad miesiąc. To co prawda tylko 7 dni więcej niż Fenix 8 51 mm, ale jeśli chcielibyście korzystać z Fenixa w trybie Always-on-display (tak działa Enduro 3) to jego czas pracy spada do 13 dni przez ekran AMOLED. Te 36 dni to jednak tylko początek, bo dzięki warstwie solarnej czas pracy może wzrosnąć nawet do 90 dni i to przy założeniu, że wystawimy zegarek na słońce tylko przez 3 godziny w ciągu dnia. W trybie oszczędzania energii wbudowana bateria wystarczy na 3 miesiące, a przy wsparciu ładowania słonecznego zegarek praktycznie może obyć się bez ładowarki.

Garmin Enduro 3 oferuje też rekordowy czas pracy z włączonymi funkcjami namierzania. Jeśli chcecie korzystać z pełni jego możliwości to wytrzyma 80 godzin na baterii, albo nawet 144 godzin przy dużej ekspozycji na słońce w ciągu dnia. Jak ograniczymy się tylko do systemu GPS, to czas pracy na baterii rośnie do 120 godzin, albo nawet 320 godzin z ładowaniem solarnym. Fenix 8 z AMOLEDem nawet się do takich wyników nie zbliża, a Fenix 8 Solar też musi uznać wyższość modelu Enduro 3, oferując maksymalnie 95 godzin pracy na baterii w trybie GPS i 149 godzin przy ładowaniu solarnym. Jeśli zatem szukacie zegarka, z którym nie straszne jest zgubienie ładowarki to jest to model właśnie dla was.