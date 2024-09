Aż 30 zmian w nowym modelu popularnego smartwatcha!

Amazfit T-Rex 3 - co nowego?

Amazfit T-Rex 3 to najnowszy smartwatch od Zepp Health - to model skierowany do bardziej wymagających i uprawiających bardziej ekstremalne aktywności entuzjastów sportów wytrzymałościowych i siłowych. Jedną z największych zmian względem poprzednika jest 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności 2000 nitów, który powinien zapewnić doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu. Jest większy o 16% względem wcześniejszego modelu. Korpus zegarka został wykonany z ulepszonej stali nierdzewnej, więc oczekujemy, że oznacza to dodatkową trwałość całego urządzenia w ekstremalnych warunkach i na co dzień. Podobnie jak poprzednie modele, T-Rex 3 będzie działać w skrajnych temperaturach: od -30 do +70 stopni.

Amazfit T-Rex 3 obsługuje ponad 170 trybów sportowych, w tym Hyrox Race, nurkowanie, ultramaraton, a także ulepszony trening siłowy. Bateria wytrzymuje do 27 dni w typowym użytkowaniu, a z aktywnym GPS – do 180 godzin, co czyni go idealnym wyborem na długie wyprawy i na tle konkurencji wypada naprawdę korzystnie. Kolejną dużą zmianą jest pojawienie się mikrofonu, który służy do sterowania głosem.

Jedną z kluczowych funkcji Amazfit T-Rex 3 są darmowe mapy offline, które obejmują m.in. nazwy ulic, ukształtowanie terenu oraz stoki narciarskie, umożliwiając nawigację bez dostępu do internetu. Ponadto, zegarek monitoruje zmęczenie organizmu poprzez funkcje takie jak Readiness oraz HRV (zmienność rytmu zatokowego). W kwestii prywatności, Amazfit T-Rex 3 daje użytkownikom możliwość decydowania, czy ich dane geolokalizacyjne mają być przechowywane w chmurze na stałe czy tymczasowo, a także oferuje opcję niewysyłania danych GPS. Zegarek pozwala także na tworzenie kopii zapasowych wiadomości e-mail oraz treningów.

Smartwatch działa na systemie operacyjnym Zepp OS 4, który jest w pełni zintegrowany z generatywną sztuczną inteligencją zasilaną przez Chat GPT-4. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do bogatego ekosystemu aplikacji oraz mogą zarządzać urządzeniami innych marek, np. głośnikami Sonos czy kamerami GoPro. Zegarek oferuje płatności zbliżeniowe dzięki Zepp Pay, ale tylko we współpracy z usługą Curve.

Amazfit T-Rex 3 - cena i dostępność

Dostępność Amazfit T-Rex 3 przewidziana jest na wrzesień 2024 roku na Amazon w cenie 1299 PLN. Smartwatch będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym, a wkrótce pojawią się dodatkowe paski w kolorze pomarańczowym.