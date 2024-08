Garmin Fenix 8 już bez tajemnic

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami Garmin oficjalnie wprowadził dzisiaj do sprzedaży nowe zegarki z rodziny Fenix. Plotki w zasadzie w 100% się potwierdziły, mamy zatem modele w rozmiarach 43, 47 i 51 mm dostępne z ekranami AMOLED oraz MIP. Bazowe modele Fenix 8 dostępne w trzech rozmiarach mają wyświetlacze AMOLED. Do tego dochodzi Fenix E dostępny w rozmiarze 47 mm z ekranem MIP oraz Fenix 8 w rozmiarach 47 i 51 mm w wersji Solar, który również posiada ekran MIP. Warto pewnie jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że Fenix E wyposażony jest w starszy sensor Garmin Elevate 4, przez co jego cena jest również bardziej atrakcyjna. Fenix 8 korzysta z najnowszego sensora Elevate 5.

Zanim jednak przejdziemy do cen, warto pewnie jeszcze wspomnieć o możliwościach samych zegarków. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami mamy tutaj nie tylko piękny ekran AMOLED, ale również głośnik i mikrofon, które pozwalają na przeprowadzanie rozmów telefonicznych. W nowym modelu pojawiła się również aplikacja Garmin Message, która pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych. Potwierdziły się również doniesienia, że Fenix 8 będzie oferował wsparcie podczas nurkowania, nawet do głębokości 40 metrów. Nowy model ma również lepiej śledzić ćwiczenia siłowe, wraz ze wskazówkami jak je wykonywać oraz jeszcze więcej innych aktywności fizycznych.

Seria Fenix wyróżnia się też między innymi obecnością wbudowanej latarki LED, solidną metalową lub tytanową kopertą oraz rozbudowanymi mapami, które są wbudowane w pamięć zegarkach. Pozwalają nie tylko nawigować po trudnym terenie, ale mogą też wspomagać podczas treningów biegowych czy rowerowych. Fenix 8 i Fenix E mogą np. same zaplanować nam trasę wycieczki na bazie dystansu jaki chcemy pokonać. Poza tym znajdziemy tutaj wszystkie funkcje dostępne wcześniej jak ocena wytrzymałości, gotowości treningowej, stanu wytrenowania czy formy na podbiegach. Garmin Fenix 8 może też pomóc w planowaniu treningów, mierzyć moc czy dynamikę jazdy na rowerze. W tym zegarku nie brakuje niczego.

Garmin Fenix 8 i Fenix E - ceny zwalają z nóg

Zegarki Fenix 8 i Fenix E można już zamawiać bezpośrednio na stronie Garmina, a niedługo pojawią się pewnie również w polskich sklepach. Ceny nie są jednak niskie, nawet patrząc na poprzednią serię Fenix 7, która oscylowała raczej wokół kwoty 3000 złotych. Teraz za topowy zegarek Garmina trzeba zapłacić grubo ponad 4000 złotych, a cena z łatwością może przekroczyć nawet 5000 złotych. Tak to wygląda obecnie jeśli chodzi o ceny sugerowane wersji 43 mm to:

Garmin Fenix 8 AMOLED 43 mm - srebrny z paskiem silikonowym - 4 299 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 43 mm - szafirowe szkło z paskiem silikonowym - 4729 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 43 mm - szafirowe szkło z paskiem skórzanym - 5159 zł

Wersje 47 mm dostępne są w czterech różnych wersjach:

Garmin Fenix 8 SOLAR (MIP) 47 mm - szafirowe szkło z paskiem silikonowym - 4729 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 47 mm - szary z paskiem silikonowym - 4299 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 47 mm - szafirowe szkło z tytanową bransoletą - 5589 zł

Garmin Fenix E MIP 47 mm - stal nierdzewna z paskiem silikonowym - 3439 zł

Topowe modele w rozmiarze 51 mm mamy ponownie w czterech wersjach:

Garmin Fenix 8 SOLAR (MIP) 51 mm - szafirowe szkło z paskiem silikonowym - 5159 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 51 mm - szary z paskiem silikonowym - 4729 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 51 mm - szafirowe szkło z paskiem silikonowym - 5159 zł

Garmin Fenix 8 AMOLED 51 mm - szafirowe szkło z paskiem skórzanym - 5589 zł

Nie jest zatem tanio, ale też trzeba pamiętać, że nie licząc edycji specjalnych, jest to obecnie najwyższa seria zegarków Garmina, która wyposażona jest we wszystko co producent ma obecnie do zaoferowania. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że Fenix 7/7 Pro powinien teraz nieco potanieć... ;-).