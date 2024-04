Z czego to może wynikać? Ano między innymi z tego, że proces zamówienia karty eSIM w miejsce tradycyjnej karty SIM nie jest jeszcze tak szeroko dostępny. W wielu przypadkach najpierw musimy zamówić fizyczną, plastikową kartę SIM i dopiero później ją wymienić na eSIM - w aplikacji mobilnej operatora czy przy pomocy czatu z konsultantem.

Sprawdzałem to przy okazji cyklu wpisów o eSIM:

Okazało się wówczas, iż tylko w Orange przy wyborze nowego numeru czy przenoszenia numeru od innego operatora, można przy składaniu zamówienia na stronie wybrać kartę SIM lub eSIM.

eSIM nie jest dostępny w ogóle tylko w abonamencie nju mobile oraz w ofercie na kartę, gdzie trzeba wspomagać się czatem z konsultantem, by wymienić kartę SIM na eSIM.

U pozostałych operatorów wymienimy kartę SIM na eSIM w salonie lub w aplikacji mobilnej, no ale musimy być w posiadaniu najpierw tej fizycznej.

Okazuje się jednak, że jest już operator, który w pełnym zakresie uruchomił eSIM we wszystkich swoich ofertach (nowe numery i przenoszone), do tego wprowadził rejestrację kart SIM przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel.

To sprawia, że zamówimy nowy numer lub przeniesiemy go od innego operatora bez wychodzenia z domu i bez czekania na kuriera - 100% online. Mowa o operatorze wirtualnym Mobile Vikings, który to początkowo wdrożył eSIM tylko w subskrypcji, a od dziś dostępna jest ta technologia w każdej ofercie. Jakie to oferty? Przyjrzyjmy się im przy tej okazji.

W skrócie proces przenoszenia numeru wygląda następująco – użytkownik zamawia i opłaca dowolną ofertę w aplikacji Viking App lub na internetowym Koncie Vikinga. Wybiera kartę eSIM. Następnie bezpiecznie potwierdza tożsamość online (przez mObywatela albo bankowość elektroniczną), skanuje kod QR i instaluje eSIM. Szybko, prosto i bezpiecznie. Po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym operatorem dołącza do Mobile Vikings. A jeśli zamawia nowy numer, to nawet tego samego dnia może korzystać z usług rogatej sieci Vikingów.

Oferta na kartę w Mobile Vikings

W ofercie na kartę Mobile Vikings mamy dostępne trzy pakiety, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS.

Za 25 zł miesięcznie z limitem 25 GB transferu danych w miesiącu, za 30 zł z limitem 35 GB oraz za 35 zł z limitem 50 GB. Każdy pakiet z kumulacją niewykorzystanego transferu do limitu około 1 TB.

By zamówić nowy numer lub przenieść posiadany, wystarczy kliknąć wybór konkretnego pakietu i zaznaczenie odpowiedniej opcji:

przeniesienie numeru: tradycyjna karta SIM/karta eSIM

nowy numer: tradycyjna karta SIM/karta eSIM

Internet mobilny na kartę w Mobile Vikings

Oferta internetu mobilnego na kartę, to podobnie trzy pakiety z limitem transferu danych na poziomie 100 GB, 150 GB i 250 GB w miesiącu, w cenie odpowiednio 40 zł, 50 zł i 60 zł miesięcznie.

Tu rzecz jasna mamy do wyboru tylko nowe karty SIM - to internet mobilny bez umowy, przy składaniu zamówienia zaznaczamy tylko tradycyjną kartę SIM lub eSIM.

Subskrypcja w Mobile Vikings

W subskrypcji mamy dwa pakiety z dużymi limitami - 60 GB i 80 GB transferu danych w miesiącu, za 35 zł i 45 zł miesięcznie.

Jak wspominałem wcześniej, w subskrypcji był już dostępny eSIM, ale tylko w formie wymiany, więc trzeba było najpierw być w posiadaniu fizycznej karty SIM. Od dziś zamówicie przy nowym numerze i przenoszonym, od razu wirtualną kartę eSIM.

Zarówno kartę SIM, jak i eSIM z nowym numerem czy przenoszonym, zamówimy online na stronie operatora, jak i w aplikacji mobilnej Viking App.

Źródło: Mobile Vikings.

Stock Image from Depositphotos.