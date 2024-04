Oferty na kartę są już dużo tańsze niż abonamenty, widać to było wyraźnie we wcześniejszym dzisiejszym moim tekście o średnim przychodzie operatorów z kart SIM w abonamencie i ofertach na kartę - mniej więcej o połowę. Są jednak oferty na kartę, które mogą być jeszcze tańsze, pod warunkiem, że opłacimy je z góry na dłuższy niż miesiąc okres.

Według ostatniego raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, z ofert na kartę, korzysta niezmiennie niespełna 30% klientów w Polsce. My niezmiennie, namawiamy do ofert na kartę, które nie są w cale uboższe od abonamentów, ale też równie wygodne i przede wszystkim tańsze.

Już dwóch operatorów zdecydowało się na udostępnienie oferty na kartę z płatnością za 3 miesiące lub rok z góry, a jeden z nich dodatkowo za pół roku. Jak to wygląda cenowo, sprawdźmy.

Oferta na kartę w Lycamobile

Zaczynamy alfabetycznie od Lycamobile. Na wstępie zerknijmy na standardowe oferty na kartę z płatnością co miesiąc.

Mamy tu pięć pakietów z limitem transferu danych na poziomie 25 GB, 40 GB, 60 GB, 70 GB i 100 GB w miesiącu za odpowiednio 20 zł, 25 zł, 30 zł, 35 zł i 49 zł miesięcznie. Sumując te opłaty, które będziemy tu ponosić przez 12 miesięcy, będzie to koszt 240 zł, 300 zł, 360 zł, 420 zł i 588 zł.

Wszystkie te pakiety zawierają dostęp do 5G, nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne i nielimitowane wiadomości SMS. Ile za nie zapłacimy przy płatności na więcej miesięcy z góry?

Lycamobile w długoterminowej opcji, udostępnił trzy pakiety - z limitem 35 GB, 50 GB i 70 GB w miesiącu. I tak, za 35 GB na kwartał zapłacimy 45,90 zł miesięcznie, czyli 15,30 zł miesięcznie, czyli 5 zł taniej niż przy miesięcznej płatności za 25 GB i 10 zł miesięcznie taniej niż za miesięczny pakiet z limitem 40 GB.

Przy płatności za pół roku będzie to koszt 86,70 zł, czyli 14,45 zł miesięcznie, a za rok - 163,20, czyli 13,60 zł miesięcznie.

Natomiast pakiet z limitem 50 GB to koszt:

za 3 miesiące - 57,38 zł, czyli 19,12 zł miesięcznie (nadal taniej niż najtańszy miesięczny pakiet),

za 6 miesięcy - 108,38 zł, czyli 18,06 zł miesięcznie,

za 12 miesięcy - 204 zł, czyli 17 zł miesięcznie.

Ostatni z pakietów długoterminowych z limitem 70 GB to koszt:

za 3 miesiące - 87 zł, czyli 29 zł miesięcznie (to już się mniej opłaca, bo za 30 zł mamy limit 60 GB z miesięczną płatnością),

za 6 miesięcy - 168 zł, czyli 28 zł miesięcznie,

za 12 miesięcy - 300 zł, czyli 25 zł miesięcznie (tyle, co za miesięczny pakiet z limitem 40 GB).

Oferta na kartę w Orange

W Orange na kartę mamy nieco mniej możliwości, ale równie ciekawych. W standardowej ofercie z płatnością miesięczną, do wyboru mamy 3 pakiety: z limitem 30 GB, który kosztuje 31 zł, z limitem 50 GB - 35 zł i z limitem 80 GB - 39 zł miesięcznie. Roczne koszty tych pakietów to odpowiednio 372 zł, 420 zł i 468 zł.

Możemy jednak ten koszt obniżyć wykupując osobny pakiet z płatnością za 3 miesiące z góry lub rok.

za 93 zł: średni koszt 31 zł miesięcznie, dostajemy 100 GB transferu danych, a więc 33,33 GB miesięcznie,

za 365 zł: średni koszt 30,41 zł, dostajemy aż 2 TB transferu danych, co daje nam 166,66 GB miesięcznie.

W przypadku Orange na kartę dodatkową korzyścią długoterminowego pakietu jest jednorazowy pakiet transferu danych w roamingu UE. Przy płatności za 3 miesiące jest to od razu 19,58 GB, a za rok aż 78,31 GB, co pozwala w ogóle nie martwić się o zużycie transferu danych, na przykład przy planowanym niedługo wyjeździe do któregoś z krajów UE.

