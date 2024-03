Teraz zarejestrujesz kartę SIM przez aplikację mObywatel!

Nie przeczę, to dużo lepsza informacja, zaczniemy więc najpierw od niej, a nową ofertę na kartę prześledzimy sami za chwilę, no i porównamy z inną konkurencyjną ofertą na nadajnikach Play - Virgin Mobile. Obie oferty wyglądają teraz bliźniaczo podobnie.

Rejestracja karty SIM przez aplikację mObywatel i mojeID

Rejestracja kart SIM przy użyciu mojeID, to nie jest jakaś zupełna nowość na rynku, korzystają już z tego rozwiązania inni operatorzy. Natomiast wykorzystanie do tego aplikacji mObywatel, co maksymalnie skraca ten proces już owszem, to zupełnie nowa opcja wśród telekomów (ostatnio Play wprowadził to przy zawieraniu umów, ale to coś zupełnie innego i dostępnego na razie tylko w salonach).



Oczywiście nadal pozostanie możliwość zarejestrowania numeru w ofercie na kartę przez kuriera, czyli również bez wychodzenia z domu, ale teraz przy rejestracji karty SIM pojawiły się dwie opcje od początku do końca online.

Potwierdzenie tożsamości poprzez mojeID odbywa się przy wykorzystaniu bankowości internetowej kilku banków w Polsce, ale dużo szybciej,- i to bez względu na to, którego banku klientami jesteście (nie wszystkie banki wspierają jeszcze mojeID) - zarejestrujecie kartę SIM przez aplikację mObywatel.



Jakub Grzesiczak, Product Owner w Mobile Vikings:

Poprzez uproszczenie procesów nie tylko ułatwiamy użytkownikom weryfikację tożsamości, ale realizujemy kluczowy krok, umożliwiający nam wdrożenie kompleksowego cyfrowego onboardingu dla naszych usług.

Jak to wygląda dokładnie? Przy zamawianiu nowej karty SIM zakładamy nowe konto i wybieramy opcję rejestracji online. W przypadku wybrania aplikacji mObywatel na nasze konto przychodzi kod QR, który skanujemy naszą aplikacją mObywatel, przekazując swoje dane. Działa to tak samo, jak przy logowaniu na stronę mobywatel.gov.pl.

Nowa oferta na kartę w Mobile Vikings

Dotychczas w ofercie na kartę Mobile Vikings mieliśmy trzy pakiety, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS:

Solidny Match - z limitem 0,5 GB transferu danych za 20 zł miesięcznie,

Perfekt Match - z limitem 25 GB transferu danych za 25 zł miesięcznie,

Ekstra Match - z limitem 50 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie.

W nowej ofercie zniknął pakiet Solidny Match, w ten sposób Perfekt Match będzie teraz najtańszy, a pośrodku pojawia się nowy pakiet Hot Match z limitem 35 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie.



Sprytny zabieg, bo nadal operator może stosować przekreśloną ceną z adnotacją omnibusową o najniższej cenie z ostatnich 30 dni w każdym pakiecie, również w tym nowym.

Oferta na kartę Virgin Mobile

Jak wspominałem na początku, nowa oferta na kartę w Mobile Vikings to kopia niemal 1:1, oferty na kartę w Virgin Mobile z 15 grudnia 2023.



Również mamy tu trzy miesięczne i nielimitowane w rozmowy i wiadomości pakiety.

#GIGADAJE - z limitem 15 GB transferu danych za 25 zł miesięcznie,

#GIGAMAKS - z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie,

#GIGACZAD - z limitem 50 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie.

I tak, na korzyść oferty Mobile Vikings przemawia najtańszy pakiet za 25 zł, gdzie mamy również nielimitowane wiadomości MMS oraz 10 GB więcej transferu danych oraz pakiet za 30 zł - 5 GB transferu danych więcej. Z kolei, na korzyść oferty Virgin Mobile trzeba przypisać promocję „darmowych” GB na rok w pakiecie #GIGAMAKS i #GIGACZAD.