eSIM w Mobile Vikings - po co tak to utrudniać?

eSIM z założenia miał ułatwiać i przyspieszać zmianę operatora,- tak jest u większości operatorów, którzy wprowadzili już wirtualne karty SIM. W Orange Flex można od początku do końca temat załatwić w aplikacji mobilnej, również przez nowych klientów.



W Red Bull Mobile wystarczy przy zamówieniu oferty wybrać odpowiednią opcję. Nawet u operatorów wirtualnych nie ma z tym problemu, dla przykładu podam operatora Otvarta, przy abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia:



Czy zwykłą ofertę na kartę w Lycamobile:



eSIM w Mobile Vikings

eSIM w Mobile Vikings pojawiło się w mocno ograniczonej formule. Przede wszystkim dostępne jest tylko w ofercie subskrypcyjnej i dla obecnych klientów. Oznacza to, że nowi klienci, muszą najpierw zamówić fizyczną kartę SIM, włożyć ją do smartfona i aktywować, dopiero później przejść procedurę zamiany karty SIM na eSIM.



Co więcej, z koniecznością przejścia przez podobny formularz, co przy wcześniejszym zamówieniu zwykłej karty SIM, a więc z danymi osobowymi czy numerem PESEL. Niemniej to dopiero początek, być może z czasem proces ten zostanie uproszczony w Mobile Vikings, tymczasem można z niego skorzystać w dwóch planach subskrypcyjnych.



Pierwszy kosztuje 60 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych (6,72 w roamingu UE). Transfer danych jest z kumulacją niewykorzystanych gigabajtów, można je zbierać do poziomu około 1 TB.

Drugi pakiet z kolei, kosztuje 80 zł miesięcznie i różni się dostępnym transferem danych, mamy tu limit 80 GB (8,63 w roamingu UE) w miesiącu. Oba plany przez pierwszy miesiąc kosztują o połowę taniej. Więcej o eSIM w Mobile Vikings, w tym listę wspieranych urządzeń, znajdziecie na dedykowanej stronie operatora.

