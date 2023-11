eSIM - co to i do czego mi to potrzebne?

W większości ofert naszych operatorów możecie już aktywować sobie wirtualną kartę eSIM w miejsce fizycznej, tradycyjnej karty SIM. Jednak mimo już w zasadzie powszechnej opcji, wielu klientów nadal sobie zadaje pytanie - co to eSIM i do czego mi to potrzebne? Spróbujemy dziś odpowiedzieć na to pytanie, w możliwie najprostszy i zrozumiały sposób.

Po dzisiejszej premierze usługi eSIM w T-Mobile na kartę i w Heyah, nie musimy już pytać gdzie jest eSIM, tylko - gdzie jeszcze nie ma? To już tylko nieliczne przypadki, odpowiedzmy więc sobie jeszcze tylko na pytanie co to ten eSIM?

eSIM - co to?

Od początku telefonii komórkowej mieliśmy do czynienia z fizycznymi, plastikowymi kartami SIM (Subscriber Identification Module). Miały one swoje specjalne tacki w telefonach, początkowo umieszczane pod bateriami - póki były wyjmowane, później swoje miejsce znalazły z boku urządzeń. Z czasem były one coraz mniejsze: mini, micro czy już w dobie smartfonów - nano.



Ta minimalizacja kart SIM brała się głównie z zapotrzebowania producentów, na więcej miejsca na inne podzespoły - ważniejsze z punktu widzenia użytkowników, na przykład pojemniejsze baterie. Dobiliśmy jednak do najmniejszego rozmiaru, z nano już nie wyłamiemy mniejszej karty. Poza tym na horyzoncie zaczęły się pojawiać urządzenia wearables, do których zdecydowanie trudniej było dodawać jakąkolwiek wersję fizycznej karty SIM. Naturalnie więc pojawił się pomysł na wirtualizację kart SIM, czyli eSIM. eSIM to nic innego jak chip wbudowany na stałe w urządzeniu. Co więcej, można go zastosować nie tylko w smartfonach, ale i w dużo mniejszych urządzeniach, na przykład już niezwykle popularnych teraz smartwatchach.

Oprócz zaoszczędzonego miejsca w urządzeniach dla producentów, eSIM niesie ze sobą wiele zalet dla użytkowników. Dzięki wirtualnej karcie eSIM łatwiej dokonać zmiany operatora, nie musimy już specjalnie zamawiać fizycznej karty SIM, czekać na kuriera, wyciągać kartę SIM, wyłamywać nową i zamieniać w urządzeniu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy zamówić taką kartę eSIM online, zeskanować kod QR, wgrywając tym samym swój profil z numerem telefonu bezpośrednio do smartfona czy innego urządzenia obsługującego nowy rodzaj kart eSIM. Po za tym takiej karty nie zgubimy czy nie zniszczymy oraz możemy skorzystać z tego samego numeru telefonu w smartfonie i dajmy na to we wspomnianym smartwatchu (to akurat jeszcze niezbyt powszechna opcja).

Jakie telefony i urządzenia obsługują eSIM?

No właśnie, kolejne pytanie - to na jakich telefonach czy urządzeniach skorzystamy już z wirtualnych kart eSIM? Co ciekawe same prace na tym standardem zaczęły się już w 2010 roku, ale pierwsze urządzenie je wspierające - Samsung Gear S2 trafiło na rynek dopiero 6 lat później.

Dziś już na szczęście mamy szereg innych urządzeń, na których można zainstalować profil eSIM. Ich dokładna lista uzależniona jest od operatora, którego klientem jesteście, zaprezentujemy je Wam w osobnych wpisach poświęconych eSIM w Orange, Play, Plus czy T-Mobile.

Jednak w większości przypadków będą to wszystkie smartfony iPhone począwszy od iPhone XS do najnowszych, flagowce Samsunga począwszy od Galaxy S20, ale też Motorola RAZR, Sony Xperia 1,5,10, Xiaomi 12, One Plus 11 czy nawet myPhone myPhone Hammer Blade 3. Z kolei jeśli chodzi o smartwatche, będą to zegarki Apple Watch, Galaxy Watch, Oppo Watch czy Huawei Watch.

