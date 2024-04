Aby nie odsyłać Was już do tego tekstu wyjaśnię, iż Orange i Play kuszą nowych abonentów najtańszym abonamentem komórkowym w pakiecie z tańszym smartfonem.

I tak, Orange z abonamentem komórkowym za 45 zł miesięcznie (limit transferu danych - 5 GB), daje smartfona za 14 zł miesięcznie - razem 59 zł. Z kolei Play z abonamentem komórkowym za 35 zł miesięcznie (limit transferu danych - 15 GB), daje smartfony za 25 zł miesięcznie, czyli również 60 zł miesięcznie za cały pakiet.

Plus poszedł w inną stronę i daje najdroższy abonament dla trzech numerów w cenie 99 zł za całość. W rezultacie, płacimy więc za każdy z tych numerów cenę w okolicach kosztów ofert na kartę, czyli 33 zł miesięcznie.

3 abonamenty w cenie jednego

Jak to dokładnie wygląda? Otóż obecni klienci przedłużający umowę, nowi klienci i przenoszący numer mogą wykupić trzy abonamenty abonamenty komórkowe w cenie 99 zł miesięcznie.

Zawierają one nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 750 GB transferu danych do podziału. Uśredniając, za każdy numer zapłacimy przez całą umowę po 33 zł miesięcznie, za pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 250 GB transferu danych w miesiącu.

Jak wspominałem łącznie jest 750 GB transferu danych do podziału, stąd 250 GB na numer, ale ma to swoje zalety w postaci elastyczności tego rozwiązania. Jedna osoba korzystająca nad wyraz intensywnie z internetu w smartfonie, może wykorzystać w miesiącu dajmy na to 400 GB, druga z mniejszym zapotrzebowaniem 200 GB, a trzecia 150 GB. Co jeszcze istotne, opcjonalnie możemy skorzystać w tej ofercie z dostępu do pakietu All In Streaming (pakiet 3 streamingów - Disney+, HBO MAX i polsat box go plus) w prezencie na 6 miesięcy.

Porównując to z ofertą na kartę, w niższej cenie 30 zł za numer,- 90 zł za trzy numery, na każdym z nich mielibyśmy 155 GB transferu danych w miesiącu, i tylko przez rok. Przez kolejne miesiące już tylko 30 GB miesięcznie.

Z kolei w wyższej cenie 35 zł miesięcznie, a więc 105 zł za 3 numery, limit ten byłby wyższy, bo 440 GB w miesiącu na numer, ale znowu tylko na rok, później byłoby to 40 GB na numer w miesiącu.

2 abonamenty w cenie jednego

Potrzebujemy tylko dwóch numerów? Ta opcja zostaje w ofercie Plusa, co więcej zostaje przedłużona z umowy na 12 miesięcy, na 24 miesiące. Tutaj mamy dwie możliwości, jeśli korzystamy już z jakichś usług w Plusie, możemy wykupić dwa numery w cenie 59 zł miesięcznie, co nam daje 29,50 zł na numer, a więc taniej niż najtańszy pakiet w ofercie na kartę. Każdy numer ma oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz transfer danych 100 GB, również do podziału, po 50 GB na numerze z elastycznym wykorzystaniem.

Druga opcja jest dla nowych klientów Plusa, za 10 zł więcej, czyli 69 zł miesięcznie mogą oni wykupić dwa numery z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z limitem 240 GB transferu danych do podziału, a więc po 120 GB na numerze przez całą umowę.

Wszystkie te oferty dostępne będą w sprzedaży na stronie czy w salonach od jutra. W przypadku promocji 2 abonamenty w cenie jednego, można z niej skorzystać już dziś, ale na umowie na 12 miesięcy, od 9 kwietnia będzie to umowa na 2 lata w tej samej cenie.

