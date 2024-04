Wczoraj w ofercie submarki Play - Virgin Mobile, zadebiutowały w sprzedaży smartfony (źródło: Blog Play). To tym samym druga submarka „wielkiej czwórki” po Plush, która zdecydowała się na taki krok. Wprawdzie u obu operatorów wraz z zakupem smartfona musicie zdecydować się na kupno abonamnetu na 2 lata, ale mówimy tu abonamentach w cenie ofert na kartę.

To dobra więc okazja na sprawdzenie, czy ta opcja jest opłacalna dla osób, które wolą kupować smartfony u operatorów, rozkładając koszt urządzenia na te 24 raty i płacąc je razem z opłatą za abonament.

Na blogu Play, możemy przeczytać, iż na tę chwilę w ofercie pojawiły się Samsung Galaxy A25 5G, Motorola Moto G84 5G, Motorola Edge 40 Neo 5G, Realme C67, Xiaomi Redmi 13C.

Samsung Galaxy A25 5G z abonamentem

Sprawdźmy jeden z modeli Samsunga - Galaxy A25, który dostępny jest zarówno w nowej ofercie Virgin Mobile, jak i w Plush.

Smartfon w sklepie z ofertą na kartę

Aktualna cena rynkowa za ten model wynosi 1 349,00 zł w gotówce lub w 30 ratach 0% po 44,97 zł. Jednak dla potrzeb porównania podzielmy końcowy koszt na 24 miesiące i dodajmy do niego koszt obecnie najtańszego miesięcznego pakietu w ofertach na kartę, czyli 30 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 30 GB transferu danych - 6,52 GB w roamingu UE).

Za samego smartfona w elektromarkecie zapłacimy 56,21 zł miesięcznie, do tego oferta na kartę za 30 zł miesięcznie, łącznie nasz koszt zamknie się więc w kwocie 86,21 zł miesięcznie, a razem przez 24 miesiące - dokładnie 2 069,00 zł (za ofertę na kartę + smartfona).

Smartfon z abonamentem w Plush

Za abonament Plush (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych) przez pierwszy rok zapłacimy 20 zł miesięcznie, a przez drugi 30 zł miesięcznie, więc średnio 25 zł miesięcznie.

Za smartfona Samsung Galaxy A25 5G 6/128 GB na start zapłacimy 1 zł i później w 24 ratach po 47,83 zł. Razem z abonamentem będzie to więc 72,87 zł miesięcznie, a przez całą umowę 1 749,00 zł (za abonament + smartfona).

Smartfon z abonamentem w Virgin Mobile

Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowej oferty Virgin Mobile. Przede wszystkim mamy tu więcej transferu danych w abonamencie, bo 40 GB. Do tego dla przenoszących numer jest jeden miesiąc za darmo, więc uśredniając miesięczny koszt 30 zł, przez 2 lata będzie to 28,75 zł za sam abonament.

Druga różnica to sam smartfon, wraz z tym abonamentem możemy kupić urządzenie z dwa razy większą pojemnością - Samsung Galaxy A25 5G 6/256 GB, jednak z opłatą na start w wysokości 419 zł, w Plushu była to złotówka. Tak więc za samego smartfona łącznie zapłacimy 1 379,00 zł - nieco więcej niż za Samsunga Galaxy A25 5G 6/128GB w elektomarkecie, czyli miesięcznie 57,46 zł.

Razem z abonamentem będzie to miesięczny koszt na poziomie 86,21 zł, a przez całą umowę 2 069,00 zł (za abonament + smartfona). Co ciekawe, to identyczny koszt dwuletni,- co do złotówki, jak w przypadku kupna tego smartfona ze 128 GB pojemności w elektromarkecie wraz z ofertą na kartę.

Podsumowując: