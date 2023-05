OpenAI i Microsoft z mocnym konkurentem. Google prezentuje PaLM 2

Google przedstawia swój najbardziej zaawansowany model językowy. Czym jest PaLM 2 i co już teraz oferuje?

Nie da się ukryć, że Bard nie miał łatwego startu. Pierwsze możliwości chatbota zaprezentowanego przez Google jako ogromny skok w dziedzinie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, okazały się słabe w porównaniu do tego, co oferuje m.in. ChatGPT. Narzędzie nie dawało sobie rady nawet z prostymi czynnościami i widać, że nie nadążą za konkurencją. Niemniej jednak firma nie poddaje się i informuje o postępach i nowych rozwiązaniach AI, które są przygotowywane zarówno dla deweloperów, jak i użytkowników. To jednak dopiero początek. Podczas Google I/O, które odbyło się kilka dni temu, firma przedstawiła szerg nowości, które jeszcze bardziej rozszerzą możliwości narzędzi AI wykorzystywanych w codziennym życiu przez użytkowników z całego świata.

Jak informowaliśmy na początku tygodnia, Google szykuje się do zaprezentowania swojego nowego modelu językowego. I tak się właśnie stało. Oprócz nowych urządzeń w postaci Pixel 7a, Pixel Tablet i Pixel Fold, firma długo mówiła o rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji. Od zmian w wyszukiwarce, poprzez wprowadzenie nowych funkcji w Bardzie, Pakiecie Biurowym i innych usługach oferowanych przez Google.

Przy okazji Google I/O, firma zaprezentowała nową generację swojego dużego modelu językowego (ang. large language model, LLM). PaLM 2 ma być najnowocześniejszym modelem językowym nowej generacji, który charakteryzuje się ulepszonymi umiejętnościami tworzenia i rozumienia treści w wielu językach, rozumowania oraz generowania kodu. Dzięki treningowi na zbiorze danych obejmującym ponad 100 języków, model PaLM 2 został wzmocniony w swoich możliwościach interpretowania, tłumaczenia i generowania bardziej złożonych tekstów, w tym frazeologizmów, wierszy czy zagadek, w różnych językach. Ponadto, model ten radzi sobie również w rozwiązywaniu trudnych zadań oraz zdaje zaawansowane egzaminy językowe na poziomie eksperckim.

PaLM 2 model językowy nowej generacji od Google

Do szeroko zakrojonego zbioru danych wykorzystywanego w modelu PaLM 2 należą artykuły naukowe oraz strony internetowe zawierające wyrażenia matematyczne. Dzięki temu model ten wykazuje, jak mówi Google: przełomowe umiejętności w zakresie wnioskowania logicznego, rozumowania zdroworozsądkowego i matematycznego. Podczas treningu modelu PaLM 2 wykorzystano ogromną ilość publicznie dostępnych zbiorów kodów źródłowych. Dzięki temu model ten świetnie ma sobie radzić z zadaniami z zakresu kodowania w popularnych językach programowania, takich jak Python czy JavaScript, a także jest w stanie wygenerować specjalistyczny kod w innych językach, na przykład Prolog, Fortran czy Verilog.

Google ogłosiło także, że już teraz wiele zespołów wewnątrz firmy wykorzystuje model PaLM 2 w codziennej pracy oraz że 25 kolejnych usług i funkcji jest zasilanych tym modelem językowym. Oznacza to, że już w tej chwili najnowsze zaawansowane możliwości AI są dostępne w produktach Google i mogą z nich korzystać pierwsi użytkownicy – klienci, programiści i różnej wielkości firmy z całego świata. Przykładowo: