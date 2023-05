Google Pixel Fold jest przeciętny

Jak już wiemy z licznych przecieków, Pixel Fold nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle konkurencji. Jest dosyć gruby, ma topornie wyglądający mechanizm składania i z pewnością nie ma topowej specyfikacji. Model ten nadal korzysta z procesora Google Tensor G2, który debiutował jesienią zeszłego roku w smartfonach Pixel 7 i już wtedy daleko mu było do najwydajniejszych chipów na rynku. Owszem, ma nieco nadrabiać swoimi funkcjami związanymi z dedykowanym procesorem AI, ale obawiam się, że to może być za mało. Tym bardziej, że sama specyfikacja raczej nie robi na nikim wrażenia.

Ekran zewnętrzny to wyświetlacz o przekątnej 5,8 cala i rozdzielczości 2092 x 1080 pikseli, a wewnętrzny oferuje przekątną 7,6 cala i rozdzielczość 2208 x 1840 pikseli. Oba wykonane są w technologii OLED i mają odświeżanie 120 Hz za co trzeba pochwalić Google. Wspomniany procesor Tensor G2 współpracuje z 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci na dane ale tylko w standardzie UFS 3.1. Google chwali się, że zawias w smartfonie będzie należał do najtrwalszych w tym segmencie, ale przez to sam smartfon jest dosyć gruby - 139.7 x 79.5 x 12.1 mm oraz ciężki - 283 g. Trudno nie odnieść wrażenia, że sporo inspiracji czerpano tutaj z serii Galaxy Z Fold, co generalnie nie musi być złą wiadomością.

Nie wszystkim przypadnie pewnie też do gustu wyspa na aparaty, która tym razem nie rozciąga się na całą szerokość urządzenia, jak w przypadku Pixeli 7. Wydaje się jednak, że nie wystaje ona tak mocno jak w innych smartfonach z tej rodziny, a zestaw aparatów jest identyczny jak w przypadku Pixela 7 Pro. Główny sensor ma rozdzielczość 48 MPix z jasnym obiektywem f/1.7, laserowym autofocusem i optyczną stabilizacją obrazu, obiektyw ultraszerokokątny oferuje rozdzielczości 10.8 MPix (f/2.2), a obiektyw typu telephoto ma pięciokrotny optyczny zoom i sensor o rozdzielczości 10,8 MPix, który efektywnie może dać nawet 20-krotny zoom dzięki technologii Super Res Zoom. Mamy też kamerkę nad małym ekranem (9,5 MPix) oraz nad dużym (8 MPix).

Ekran pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus, a cała konstrukcja jest wodoodporna co zapewnia odpowiednią odporność na wszelkie warunki atmosferyczne. Jako ciekawostkę warto jeszcze wspomnieć, że Pixel Fold pozwala na korzystanie z obu ekranów jednocześnie. Bateria o pojemności 4800 mAh powinna wystarczyć spokojnie na jeden dzień korzystania z urządzenia. Czytnik linii papilarnych jest natomiast wbudowany w przycisku zasilania, a do tego mamy też funkcję Face Unlock znaną z Pixela 7.

Ile będzie kosztował Pixel Fold?

Niestety Pixel Fold nie podbije rynku też ceną, urządzenie trafi do sprzedaży już dzisiaj, ale w sugerowanej cenie 1799 USD (1899 euro w Europie) można znaleźć całkiem sporo konkurencyjnych rozwiązań. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że Ci, którzy zdecydują się na składaka od Google, dostaną w prezencie zegarek Pixel Watch. Niestety w Polsce nadal nie mamy oficjalnej sprzedaży urządzeń z rodziny Pixel, więc możemy tylko obejść się smakiem i mieć nadzieje, że jesienią się to wreszcie zmieni.