Choć o specyfikacji nowego smartfona od Google wiedzieliśmy wszystko, czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie. To właśnie nadeszło dlatego przyszła pora na krótkie podsumowanie najważniejszych informacji o tym, co oferuje Pixel 7a. Jak zwykle w przypadku serii z literą A w nazwie, mamy do czynienia ze sprzętem ze średniej półki cenowej. Nie ma jednak mowy o większych kompromisach. To smartfon, który może okazać się naprawdę niezły.

Co świadczy o tym, że Pixel 7a ma wszelkie predyspozycje ku temu, by znaleźć szersze grono nabywców? Przyjrzyjmy się temu, co konkretnie oferuje.

Tak prezentuje się Google Pixel 7a

Pixel 7a: specyfikacja techniczna

Google Pixel 7a to smartfon wyposażony w autorski układ SoC Google Tensor G2. Za wydajność odpowiada również 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, a przestrzeń na pliki użytkownika to 128 albo 256 GB, w zależności od wybranego wariantu.

Bateria zasilająca nowy smartfon firmy Google ma pojemność 4400 mAh. Można ją ładować zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo. W pierwszym przypadku dostępne jest szybkie ładowanie, które współcześnie trudno już nazywać szybkim. Maksymalna moc ładowania to 20 W. Niestety do skorzystania z niej wymagana jest ładowarka, której próżno szukać w zestawie sprzedażowym.

Wyświetlacz smartfona Google Pixel 7a został wykonany w technologii OLED, a jego rozdzielczość to Full HD. Ma przekątną 6,1 cala, dzięki czemu można mieć nadzieję na wygodną obsługę, choć raczej nie przy pomocy jednej dłoni.

Poprzedni tańszy Pixel zasłynął z bardzo wysokich, jak na swoją cenę, możliwości fotograficznych. Tutaj powinno być w tym aspekcie jeszcze lepiej. Główny aparat smartfona Pixel 7a został wyposażony w matrycę Sony IMX787 o rozdzielczości 64 Mpix. Korzysta również z optycznej stabilizacji obrazu. Pomaga mu aparat ultraszerokokątny (Sony IMX712, 12 Mpix) oraz kamerka do selfie (13 Mpix).

Zainstalowanym systemem operacyjnym, co naturalne, jest Android 13.

Ile kosztuje Pixel 7a.

Jednym z największych atutów tańszych smartfonów od Google jest bardzo korzystna cena. Niestety nowy Pixel jest nieco droższy od poprzednika. Google Pixel 7a kosztuje na start 499 dolarów. Dość sporo, jednak należy pamiętać o tym, że zapewne niedługo po premierze pojawią się oferty promocyjne.

Jak zwykle w przypadku sprzętów Google Pixel 7a nie będzie dostępny w Polsce w oficjalnej dystrybucji. Pozostaje zakup w jednym z zagranicznych sklepów internetowych z wysyłką do Polski.

Oferta przedsprzedażowa

Przedsprzedaż smartfona Pixel 7a, w krajach, w których jest dostępny, startuje już dzisiaj. W ramach oferty promocyjnej klienci, którzy zamówią swoje egzemplarze otrzymają gratis słuchawki Google Pixel Buds A-Series.

Nowy smartfon Google prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Szkoda jedynie, że w naszym kraju nie jest oficjalnie dostępny. Z całej oferty Google to właśnie tej serii smartfonów brakuje najmocniej.