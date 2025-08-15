Ceny nabojów do SodaStream: Tyle naprawdę kosztują bąbelki

Ile naprawdę kosztuje jeden nabój do SodaStream? Sprawdzamy ceny nowych cylindrów, opcje wymiany i różnice między modelami. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o kosztach CO2 stosowanego w saturatorach do wody.

Ile kosztuje jeden nabój do SodaStream?

Z zewnątrz wygląda niepozornie, ale to właśnie on odpowiada za wszystkie bąbelki. Nabój z dwutlenkiem węgla to serce każdego saturatora SodaStream. Trzeba jednak pamiętać o tym, że, prędzej czy później, jego zawartość się kończy. Wtedy pojawia się pytanie: ile kosztuje nowy cylinder? Czy lepiej kupić kolejny, czy wymienić stary? I co z tymi różowymi i niebieskimi butlami – czy to tylko kwestia koloru, czy coś więcej? Sprawdziliśmy.

Nowy cylinder – ile zapłacisz na start?

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z SodaStream albo chcesz mieć dodatkowy zapasowy cylinder, musisz przygotować się na zakup nowego naboju. I tu zaczynają się rozbieżności – bo ceny zależą od modelu.

Wybierać wariant Quick Connect (czyli różowy cylinder) zapłacisz ok. 100–120 zł. Z kolei klasyczny cylinder w systemie Twist (czyli niebieski) to już wydatek rzędu 120–140 zł. Różnica nie wynika z samego gazu (w obu jest 425 g CO2), a ze sposobu montażu. Quick Connect to standard stosowany w nowszych urządzeniach, ale – co ciekawe – jest on tańszy.

Wymiana naboju w SodaStream – najbardziej opłacalna opcja

Zamiast kupować nowy cylinder za pełną kwotę, możesz po prostu wymienić pusty na pełny. To coś w rodzaju recyklingu w praktyce – oddajesz swój nabój i płacisz tylko za gaz.

W ramach oficjalnego programu wymiany SodaStream koszt napełnienia wynosi 39,99 zł. Wymieniając przez internet od 3 do 4 nabojów w górę, mamy darmową dostawę. Warto też zauważyć, że obecnie trwa promocja. Przy wymianie 3 cylindrów dostajemy jeden syrop SodaStream gratis.

Co istotne: jeśli zamówisz wymianę online i nie odeślesz pustego naboju w ciągu 40 dni, doliczona zostanie opłata za brak zwrotu – nawet 70 zł. Na szczęście odpowiednia paczka do zwrotu przychodzi z nowym nabojem – wystarczy spakować pusty cylinder do tego samego kartonu i nadać przesyłkę.

Gdzie wymienić nabój SodaStream?

Masz dwie opcje: stacjonarnie lub online. W sklepach stacjonarnych (Carrefour, Media Markt, E.Leclerc, Media Expert i inne) zostawiasz pusty cylinder i od razu odbierasz napełniony. To najwygodniejsza opcja, jeśli akurat robisz zakupy. Nie musisz też myśleć o kosztach dostawy.

Tak jak pisałem wcześniej, wymiana online działa równie sprawnie – zamawiasz pełny cylinder, kurier dostarcza go pod drzwi, a Ty w tym samym kartonie odsyłasz pusty. Do paczki dołączona jest etykieta zwrotna, więc nic nie dopłacasz. Na plus brak konieczności chodzenia do sklepu, ale trzeba pilnować terminu zwrotu.

Ile litrów wody uzyskamy z jednego naboju?

Każdy cylinder – niezależnie od koloru – zawiera 425 gramów CO2, co pozwala na przygotowanie do 60 litrów napoju. W praktyce, jeśli lubisz wodę z mocnym bąbelkiem, licz raczej 45–50 litrów. Nawet przy tej bardziej realistycznej wartości, koszt litra gazowanej wody z wymiany wynosi tylko około 80–90 groszy.

Nowy cylinder vs. wymiana – co bardziej się opłaca?

Tu nie ma wątpliwości – wymiana za 39,99 zł to najtańszy i najwygodniejszy sposób na regularne korzystanie z saturatora. Kupując nowy nabój, przepłacasz – chyba że dopiero zaczynasz i potrzebujesz dodatkowych cylindrów, aby zawsze mieć w domu zapas lub wymieniać je "hurtowo". W każdym innym przypadku bardziej opłaca się oddać pusty nabój i zapłacić tylko za gaz.

A co z zamiennikami?

Na rynku są dostępne zamienniki, czasem znacznie tańsze. Nie brakuje też nieoficjalnych punktów napełniania. Trzeba jednak pamiętać o pewnym ryzyku. Po pierwsze – nie masz gwarancji, że CO2 w takim naboju to gaz spożywczy wysokiej jakości. Po drugie – nieoryginalny cylinder może uszkodzić saturator, a wtedy możemy zapomnieć o gwarancji. Niektóre zamienniki wymagają także przejściówek lub niefabrycznych rozwiązań, co może być po prostu niebezpieczne. Jeśli zależy Ci na spokoju i pełnym bezpieczeństwie – warto trzymać się oryginałów, tak jak zaleca producent.

Ile kosztują bąbelki?

Nowy cylinder: od 100 do 140 zł , zależnie od systemu i sklepu, w którym kupujesz.

, zależnie od systemu i sklepu, w którym kupujesz. Wymiana: 39,99 zł za napełnienie posiadanego wcześniej naboju.

za napełnienie posiadanego wcześniej naboju. Koszt 1 litra wody gazowanej przy wymianie: ok. 67 groszy przy założeniu, że jeden nabój wystarczy na 60 litrów wody.

przy założeniu, że jeden nabój wystarczy na 60 litrów wody. Liczba litrów z jednego naboju: do 60 l, zazwyczaj około 45–50 l.

Jeśli podchodzisz do tematu z głową – czyli korzystasz z wymiany, dbasz o terminy zwrotu i nie przesadzasz z nadmiarem bąbelków w każdej butelce – saturator SodaStream naprawdę może być niedrogim i wygodnym sposobem na codzienną wodę gazowaną. Dodatkowym atutem jest to, że takie rozwiązanie nie przyczynia się do generowania śmieci w postaci plastikowych butelek.

obrazy: sodastream.pl