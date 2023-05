Google nie powiedziało ostatniego słowa w kwestii AI. Nowości jeszcze w tym tygodniu!

Google nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii AI. Już jutro firma może zaprezentować szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie z tego typu rozwiązań. Pytanie tylko czy będą one na tyle ciekawe, by zainteresować użytkowników...

Nie da się ukryć, że Bard nie miał łatwego startu. Choć Google dumnie głosiło, że uruchomienie własnego chatbota to ogromny skok w kwestiach rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, szybko okazało się, że to narzędzie nie daje sobie rady z prostymi czynnościami i przegrywa z tym, co oferuje m.in. ChatGPT. Firma nie zamierza się poddawać i na przestrzeni ostatnich miesięcy informuje o postępach i nowych rozwiązaniach AI przygotowywanych dla deweloperów i użytkowników Google Workspace. A to dopiero początek. Z okazji Google I/O, które startuje jutro, Google ma zaprezentować nowości, które jeszcze bardziej rozszerzą możliwości narzędzi AI wykorzystywanych w codziennym życiu przez użytkowników z całego świata.

Według wewnętrznych dokumentów o Google I/O, do których dotarli redaktory serwisu CNBC, Google zaprezentuje m.in. PaLM 2, swój najnowszy i najbardziej zaawansowany duży model językowy (ang. large language model, LLM). PaLM 2 obejmuje ponad 100 języków i funkcjonuje pod wewnętrzną nazwą kodową "Unified Language Model". Wykonuje również szeroki zakres prac związanych z kodowaniem i testami matematycznymi, oraz radzi sobie z tekstami kreatywnymi i analizami porównawczymi danych.

Jak podaje CNBC, przedstawiciele firmy mocno wierzą w tego typu rozwiązania - a na jutrzejszej konferencji otwierającej Google I/O mają paść słowa podkreślające fakt, że AI ma szansę "pomóc ludziom osiągnąć ich pełny potencjał". Co to dokładnie znaczy - tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, ze Google planuje wdrożyć narzędzia AI do swojej wyszukiwarki, o czym już wspominaliśmy kilka dni temu. Wynikiem tego mają być nie tylko lepsze dopasowania odpowiedzi, ale bardziej zaawansowane odpowiedzi opierające się nie tylko na tekście, ale także na grafice i wideo.

Google mocno inwestuje w AI. Czy jutro poznamy dalsze plany związane ze sztuczną inteligencją?

Nie można też zapominać o Bardzie. Google wewnętrznie testuje różne wersje swoich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji - w tym swojego chatbota. Mówi się m.in. o wielomodalnej wersji o nazwie "Multi-Bard". Wykorzystuje ona znacznie większy zestaw danych, rozwiązuje skomplikowane działania matematyczne oraz oferuje możliwości kodujące. Firma testowała również wersje zwane "Big Bard" i "Giant Bard" - jednak na ich temat niewiele wiadomo i mogą być jedynie zmienioną nazwą dla bardziej rozszerzonych możliwości Barda.

Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już jutro. 10 maja startuje Google I/O - coroczna konferencja, na której najważniejsze osobistości amerykańskiej firmy przedstawiają nowości - zarówno od strony oprogramowania, jak i produktowych. To właśnie jutro powinny być zaprezentowane kolejne funkcje Androida 13 oraz sprzęty z logo Google, które do sprzedaży trafią w kolejnych miesiącach. A będzie to m.in. składany Pixel Fold, Pixel 7a oraz Pixel Tablet. Można też spodziewać się wspomnianych zapowiedzi związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i nowych funkcji opartych o AI, które pojawią się w produktach Google - od wyszukiwarki, poprzez pakiet biurowy, pocztę i inne ważne dla firmy rozwiązania.

