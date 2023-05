Personalizacja to w ostatnich latach istotny aspekt, który przyświeca Google przy tworzeniu Androida. Teraz dzięki sztucznej inteligencji użytkownicy miliardów aktywnych urządzeń na całym świecie zyskają nowe sposoby personalizacji i dostosowania do własnych, wyjątkowych potrzeb urządzeń opartych na systemie Android.

Android będzie jeszcze lepszy

Biorąc pod uwagę, że Google powinno pokazać jeszcze dzisiaj tablet i Pixela Fold, nic dziwnego, że pochwalono się poprawieniem ponad 50 aplikacji na dużych ekranach. Wygląda na to, że Android 14 przyniesie jeszcze więcej zmian w tym zakresie. Google pochwaliło się też, że WearOS rośnie najszybciej w historii, głównie dzięki temu, że Samsung zaczął z niego korzystać w swoich zegarkach. Niedługo na WearOS pojawi się też między innymi WhatsApp.

Google poprawi także funkcję Find My Device, która będzie działała podobnie jak lokalizacja w przypadku AirTagów od Apple. Pozwoli to nie tylko znaleźć swoje słuchawki czy inne gadżety, które łączymy ze swoim smartfonem przez Bluetooth, ale też chronić nas przed byciem śledzonym. Google wspólnie z Apple stworzyło protokół, który pozwoli wykrywać nieznane trackery, które są w naszej okolicy i mogą nas śledzić.

Spersonalizowany Android dzięki AI

Dziś podczas konferencji I/O 2023 Google zaprezentował nowe sposoby personalizacji telefonu z Androidem, oparte na postępach w zakresie rozwoju technologii generatywnej AI. Android może pomóc w modyfikowaniu wyglądu i stylu naszego urządzenia – zarówno wiadomości, ekranu blokady, tapety, jak i wielu innych funkcji.

Creative Compose (kreatywne komponowanie), nowa funkcja aplikacji Wiadomości wykorzystująca generatywną AI, może pomóc Wam w jeszcze lepszym personalizowaniu wiadomości. Będzie umożliwiała korzystanie z sugerowanych odpowiedzi na podstawie kontekstu, a nawet pomoże przeformułować treść wiadomości, używając różnych stylów. Łatwo sprawcie, że Wasze wiadomości będą bardziej zwięzłe lub profesjonalne. Jeśli zechcecie, mogą nawet brzmieć, jakby napisał je sam Szekspir. Eksperymentujcie i przetestujcie Creative Compose, gdy funkcja ta zostanie udostępniona latem w wersji beta.

Spersonalizuj cały ekran telefonu

Google dwa lata temu wprowadził styl Material You, dając użytkownikom do dyspozycji spójną paletę barw opartą na wybranej przez nich tapecie, która umożliwiła personalizację całego Androida. Wraz z pojawieniem się Androida 14, który powinien pojawić się na pierwszych urządzeniach jesienią, te możliwości personalizacji zostaną wyniesione na wyższy poziom. Będzie można sięgnąć do pokładów własnej kreatywności i spersonalizować ekran blokady, korzystając z nowych skrótów i pięknych projektów zegarów. Ponadto dostępny będzie monochromatyczny motyw, który będzie można zastosować we wszystkich opcjach telefonu.

Android zaoferuje również nowe tapety, dzięki którym jeszcze lepiej można wyrazić siebie. Będę one dostępne w przyszłym miesiącu, w pierwszej kolejności na Pixelu:

Tapety z emotikonami, dzięki którym spersonalizujecie swoją tapetę przy użyciu kombinacji ulubionych emotikonów, wzorów i kolorów.

Tapety filmowe, które wykorzystując systemy uczące się na urządzeniu, przekształcą Wasze ulubione zdjęcia w zachwycające obrazy 3D. Można obserwować, jak obrazy te ożywają po odblokowaniu lub przechyleniu urządzenia.

Nie każdy jednak posiada idealne zdjęcie, którego może użyć jako tapety. Niektórzy wolą też stworzyć coś zupełnie nowego i z humorem. Dzięki tapetom wykorzystującym generatywną AI wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań i opisać swoją wizję. Wasz telefon, używając modelu dyfuzyjnego Google do zamiany tekstu na obraz, wygeneruje różne tapety, z których można wybrać tę idealną stworzoną specjalnie dla nas. Dzięki Material You paleta barw systemu Android dostosuje się automatycznie, aby komponować się z wybraną tapetą.

Zachwycajcie swoimi postami w mediach społecznościowych

Dla wielu osób ważne jest dzielenie się doświadczeniami ze swoją społecznością za pośrednictwem mediów społecznościowych. Google zależy na tym, aby użytkownicy i użytkowniczki takich aplikacji na urządzeniach z Androidem mogli wykorzystywać pełnię ich możliwości. Dlatego już niedługo zapewni obsługę trybu nocnego i 10-bitowych filmów HDR w aplikacjach społecznościowych takich jak Instagram. Ponadto na Androidzie 14 wprowadzona zostanie obsługa trybu Ultra HDR, tak aby użytkownicy mogli robić i oglądać zdjęcia o wyrazistych kolorach i bez cieni – po prostu w idealnej rozdzielczości.

źródło grafiki głównej: Depositphotos