Google Workspace to darmowy i jeden z najpopularniejszych pakietów biurowych wśród użytkowników i tutaj gigant z Mountain View wyprzedza Microsoft w integracji Dokumentów ze sztuczną inteligencją. Bard pozwoli na generowanie dowolnych treści, które błyskawicznie wstawimy do dokumentów. Możemy nad nimi swobodnie pracować w późniejszym czasie, wygenerować kolejne i je poprawiać. Oczywiście taka funkcja nie jest świeżynką - ChatGPT służy do tego od wielu miesięcy, ale wykonywanie tych czynności bezpośrednio w Dokumentach Google na pewno przyczyni się do popularyzacji rozwiązania i znacząco ułatwia sprawę.

Sztuczna inteligencja w Dokumentach Google

W Arkuszach Google pokazało imponujące możliwości generowania gotowych tabel, które mogą umożliwiać nam nawet na prowadzenie małego biznesu i kontrolowanie go. Wprowadzane dane czy kolumny są przykładowe i często będzie zachodzić potrzeba personalizacji zawartości, ale zamiast przygotowywać wszystko od podstaw, wystarczy jedna linijka tekstu. Pytanie, jak często wygenerowane treści będą trafne i pomocne. Druga kwestia to fakt, czy użytkownicy będą woleli do skutku podawać komendy, czy nie będą preferować zaprojektowania tabelki wedle własnych potrzeb od samego początku.

Google stworzy tabele w arkuszach i prezentacje za Was

Praca w Prezentacjach Google też znacząco przyspieszy i stanie się o wiele łatwiejsza, ponieważ działający w tle Bard będzie generować nie tylko szablony całych prezentacji, ale też te najbardziej użyteczne elementy. Należą do nich brakujące grafiki czy... komentarze dla prowadzącego prezentację. Ta ostatnia funkcja wypadła na scenie świetnie i na pewno sprawi, że wiele osób może zacząć nareszcie korzystać z takich notatek podczas występów.