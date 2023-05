Wyniki sprzedażowe mówią wprost: najlepsze czasy tabletów z Androidem już za nami. Nic nie zwiastuje również tego, by w najbliższym czasie trend miał się odwrócić. Po co zatem prezentować takie urządzenia, jak Google Pixel Tablet? Chociażby po to, by załatać lukę we własnym ekosystemie urządzeń. Skoro Samsung ma swojego Galaxy Taba, a Apple iPada, również Google potrzebowało własnego tabletu.

Wiemy już, że Pixel Tablet jest urządzeniem, którego Google po prostu potrzebowało. Pytanie tylko, czy potrzebowali go klienci. By znaleźć na nie odpowiedź, przyjrzyjmy się specyfikacji technicznej.

Pixel Tablet: specyfikacja

Za wydajność tabletu Google Pixel Tablet odpowiada autorski układ SoC Google Tensor G2. Towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, a także 128 albo 256 GB pamięci na dane, w zależności od wybranej wersji. Zapewnienie odpowiednio długiego czasu pracy bez ładowania to z kolei zadanie akumulatora o pojemności 27 Wh.

Komfortowe przeglądanie multimediów i stron internetowych możliwe jest dzięki zastosowanemu wyświetlaczowi o przekątnej 10,95 cala. Ekran ten posiada rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli, jego jasność maksymalna to 500 nitów, a technologia wykonania to LCD. Można go obsługiwać przy pomocy rysika w standardzie USI 2.0.

Wideorozmowy i robienie zdjęć możliwe są dzięki dwóm aparatom o rozdzielczości 8 Mpix, umieszczonym z przodu i z tyłu tabletu. Dostępne standardy łączności bezprzewodowej to WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz UWB.

Nowy tablet od Google, co naturalne, pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13. W sprzedaży pojawią się dwie wersje kolorystyczne: beżowa i czarna.

Istotną ciekawostką w specyfikacji technicznej jest wbudowany Chromecast, pozwalający na szybką zmianę tabletu w niewielki telewizor.

Google Pixel tablet

Ile kosztuje nowy Pixel Tablet?

Zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas prezentacji, Google Pixel Tablet trafi do sprzedaży w cenie 499 dolarów. Niestety jak pozostałe urządzenia Google nie będzie dostępny w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Chętni muszą poczekać aż pojawi się w ofercie jednego z zagranicznych sklepów internetowych świadczących usługę wysyłki również do naszego kraju.

Miłym dodatkiem jest za to dołączona do zestawu sprzedażowego nóżka, dzięki której tablet szybko zmienia się w urządzenie stacjonarne np. do sterowania inteligentnym domem.

Komu to potrzebne?

Czy Pixel Tablet to urządzenie, które ma szanse sprzedawać się jak ciepłe bułeczki? Raczej nie. Kosztuje sporo, a poza systemem operacyjnym prosto od Google nie wyróżnia się niczym szczególnym. Czy ktoś, oczywiście poza gronem największych entuzjastów sprzętów Pixel, powinien się nim zainteresować? Cóż, wszystko wskazuje na to, że to bardzo dobry tablet do przeglądania multimediów, stron internetowych i korzystania z komunikatorów internetowych. Z uwagi na optymalizację pod Google Home przyda się również jako centrum inteligentnego domu.

Jeśli zatem szukasz tabletu z Androidem właśnie do takich zastosowań, z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej.