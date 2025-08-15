Złamałem wszystkie zasady bezpiecznych zakupów online, bo... nie miałem innego wyboru

Zakupy online robię od kilku już dekad. Rzeczy, które dziś są bajecznie proste, bezpieczne i zautomatyzowane, jeszcze dwie dekady temu wymagały sporo gimnastyki. Że o płaceniu w obcych walutach i ściąganiu rzeczy z zagranicy nie wspomnę — a to również robiłem już wtedy. Generalnie nie boję się kupować w sieci — i wiem, że większość usług ma infrastrukturę i programy ochronne, które w razie problemów mi pomogą. Ale za każdym razem, gdy widzę, że ktoś w ciemno wysłał BLIK i go oszukano, łapię się za głowę. A teraz zrobiłem dokładnie to samo, bo nie bardzo miałem inny wybór. Ale od początku.

Bilet na kilka godzin przed koncertem. Albo ryzykuję, albo...

Bywam roztargniony i zapominam o rzeczach, które wydają się oczywiste. Mimo że o wydarzeniu wiedziałem kilka miesięcy wcześniej, zwlekałem z zakupem biletów do... dnia koncertu. I wtedy okazało się, że nie już interesujących mnie miejsc. Zanim więc kupiłem marne trybuny z fatalną widocznością, przejrzałem internet. Interesujące mnie miejsca ktoś odsprzedawał za pośrednictwem OLX. Skontaktowałem się ze sprzedającą, która co prawda miała w ofercie sprzedaż przez OLX, ale całość nie miała żadnego sensu. Aby skorzystać z opcji, musiałaby wysłać mi coś fizycznie - choćby właśnie ten wspomniany bilet w formie wydruku. Problem polegał na tym, że wydarzenie było za kilka godzin, zaproponowała więc, by sprawę załatwić szybkim przelewem, a wtedy ona natychmiast wyśle mi PDF na maila podanego w nazwie przelewu. Zaryzykowałem.

Opłaciło się. Sprzedająca dotrzymała słowa, co więcej — okazało się, że nie sprzedała go 15 innym osobom, działał, bawiłem się znakomicie. A jako, że sprzedawała bilet dlatego, że sama nie mogła pojawić się na wydarzeniu, to jeszcze udało mi się go kupić o stówkę taniej. To w tym konkretnym przypadku 1/3 wartości biletu, więc naprawdę nie mam powodów do narzekania.

Funkcja której ewidentnie brakuje na OLX: bezpieczne zakupy cyfrowych dóbr

Wiedziałem, co robię. Wiedziałem, że to ryzykowne. Wiedziałem, że może się źle skończyć. Zaryzykowałem, mając z tyłu głowy, że mogę po prostu stracić pieniądze. Dla jasności: kwota nie była jakaś gigantyczna, ale nie była też mała — mowa o dwustu złotych. Oczywiście na co dzień nikomu bym takiej formy zakupów nie polecił i mnie również zdarzyło się zrobić to pierwszy raz. Czasem robiąc zakupy na wspomnianej platformie, nawet te fizycznie, przy podejrzanie niskich cenach zdarza mi się płacić formą, w której mam jakąś większą ochronę i szansę na potencjalne odzyskanie utraconej kwoty.

Tym razem jednak postawiłem na intuicję i zaufałem. Jednak po tym jak wszystko skończyło się dobrze, zacząłem się zastanawiać, dlaczego platforma jeszcze nie wpadła na to, by zarówno w przypadku cyfrowych zakupów zaoferować większe bezpieczeństwo. I tak: zanim dokonałem wspomnianego zakupu na OLX, sprawdziłem jeszcze Allegro Lokalnie oraz FanSale, który oferuje autentyczność biletów. Tutaj jednak żadnych mechanizmów nie ma. Szkoda.

Czy poleciłbym tę metodę komukolwiek? A w życiu — bo przecież chytry dwa razy traci. Nie ma sensu czekać na ostatni dzwonek i liczyć na to, że trochę się zaoszczędzi. Ale właśnie: nie o oszczędności tu chodziło, a o satysfakcjonujące miejsca. Nauczka na przyszłość i postaram się, by taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. Chociaż mam wrażenie, że wydarzenia takie jak koncerty wywołują we mnie jakieś wyjątkowe poczucie beztroski, bo nie dalej niż w ubiegłym roku bilety na jedno z największych wydarzeń kulturalnych 2024 kupiłem na dwa dni przed nim. Z drugiej ręki, ale tym razem od znajomego — więc ryzyko było zerowe.