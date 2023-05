Obiektyw Google jest hitem

Obecnie użytkownicy korzystają z wyszukiwania przez Obiektyw Google 12 miliardów razy miesięcznie – to czterokrotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat, a coraz większy odsetek tych wyszukiwań stanowią wyszukiwania multimodalne. Przełom w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji umożliwił wprowadzenie kolejnych ulepszeń. Dzięki tej technologii wyszukiwarka może odpowiadać na zupełnie nowe rodzaje pytań, których jeszcze niedawno byśmy w niej nie zadali. Google zmienia też sposób, w jaki porządkowane są informacje, co ułatwi użytkownikom przeglądanie i zrozumienie dostępnych zasobów.

Nowe funkcje wyszukiwarki nowej ery, które pokazano dzisiaj będzie można wypróbować w Laboratoriach wyszukiwarki – nowym narzędziu do testowania wersji eksperymentalnych tych funkcji.

Ulepszanie wyszukiwarki z pomocą generatywnego AI

Dzięki wykorzystaniu nowych możliwości generatywnego AI w wyszukiwarce teraz łatwiej znajdziecie potrzebne informacje, szybciej poznacie interesujące Was tematy, odkryjecie nowe punkty widzenia i perspektywy oraz łatwiej wykonacie zadania.

Weźmy na przykład pytanie: „Które miejsce jest lepszą opcją dla rodziny z dziećmi poniżej 3 lat i psem – Bryce Canyon czy Arches?”. Jeszcze niedawno konieczne byłoby podzielenie tego pytania na mniejsze elementy, przeszukanie ogromnych ilości dostępnych informacji i samodzielne złożenie wszystkiego w całość. Teraz, dzięki zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji, wyszukiwarka wykona większość tych zadań za Was. Zobaczcie przygotowane przez AI podsumowanie kluczowych informacji, np. informacje o roślinach, które przyciągają kolibry i są rodzime dla Północnej Kalifornii, wraz z linkami do dalszych poszukiwań.

Pod podsumowaniem zobaczycie sugerowane następne kroki, w tym możliwość zadawania dalszych pytań związanych z tematem, np. „Ile czasu przeznaczyć na wycieczkę do Bryce Canyon z dziećmi?”. Po kliknięciu takiego pytania przeniesiecie się do nowego trybu konwersacyjnego, w którym możecie zapytać Google o więcej informacji na interesujący Was temat. Kontekst będzie przenoszony z pytania na pytanie, aby ułatwić Wam dalsze eksplorowanie tematu. Zobaczycie również wygodne linki do treści internetowych i sugestie tematów, w które możecie się zagłębić.

Łatwiejsze zakupy dzięki generatywnemu AI

Dzięki zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji w wyszukiwarce Google zapewni Wam podczas zakupów dodatkowe informacje, umożliwiając w ten sposób szybsze i łatwiejsze podejmowanie przemyślanych decyzji.

Podczas wyszukiwania produktu zobaczycie podsumowanie kluczowych informacji do rozważenia i listę produktów, które spełniają Wasze wymagania. Wieświetlone zostaną również opisy produktów oraz aktualne oceny, opinie, ceny i zdjęcia. Jest to możliwe, ponieważ funkcje zakupowe oparte na generatywnym AI wykorzystują dane z Google Shopping Graph, który zawiera ponad 35 miliardów ofert, co czyni go najbardziej obszernym na świecie zbiorem danych o stale zmieniających się produktach, sprzedawcach, markach, opiniach i stanach magazynowych. Co godzinę w Shopping Graph odświeżanych jest ponad 1,8 miliarda ofert, dzięki czemu wyniki wyświetlane użytkownikom są zawsze aktualne i wiarygodne.

Dostęp do wielu opinii i źródeł

Wiemy, że użytkownicy przed podjęciem decyzji o zakupie chcą poznać opinie innych osób, dlatego zaprojektowano te nowe funkcje w taki sposób, aby promowały treści dostępne w sieci i ułatwiały zagłębienie się w poznawany temat. Wraz z wprowadzeniem generatywnego AI do wyszukiwarki Google nie zamierza rezygnować z przekierowywania wartościowego ruchu na inne strony internetowe, ale o tym dopiero się przekonamy.

Google wierzy, że reklamy są istotnym elementem funkcjonowania internetu i pomagają użytkownikom w znalezieniu odpowiednich produktów i usług. Dlatego w wyszukiwarce korzystającej z funkcji generatywnego AI reklamy nadal będą pojawiać się w dedykowanych boksach na całej stronie. Dostaliśmy również obietnicę, że Google cały czas będzie dbał o przejrzystość reklam i o to, aby łatwo je było odróżnić od bezpłatnych wyników wyszukiwania.

Korzystanie z Search Labs

W Laboratoriach wyszukiwarki rozpoczyna się właśnie eksperyment o nazwie SGE (Search Generative Experience – funkcje generatywne w wyszukiwarce). Będzie on dostępny w Chrome na komputery i w aplikacji Google (na Androida i iOS) dla użytkowników z USA (na początku tylko w języku angielskim). Na podstawie opinii użytkowników będzie on rozwijany i wkrótce powinien być udostępniany w kolejnych krajach. Dziś rusza rejestracja w Laboratoriach wyszukiwarki, a SGE zostanie udostępnione w ciągu najbliższych tygodni. Aby wyrazić zainteresowanie rejestracją, wystarczy dotknąć ikony Laboratoriów w aplikacji Google lub w Chrome na komputerze.