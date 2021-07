Nareszcie polski serial sci-fi! „Otwórz oczy” na zwiastunie!

Obsada i twórcy serialu „Otwórz oczy”

W głównej roli zobaczymy Marię Wawreniuk, dla której jest to debiut. Ekran dzielić będzie między innymi z Ignacym Lissem, który zagra tajemniczego Adama. Za reżyserię serialu „Otwórz oczy” odpowiadają Anna Jadowska (Erotica 2022, Dzikie róże) oraz Adrian Panek (Wilkołak, Daas). Serial produkuje MediaBrigade, a producentami wykonawczymi są Marcin Kurek oraz Cyprian Marchewka. Scenariusz napisali Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska oraz Klara Kochańska.

Anna Jadowska, reżyserka serialu:

„Otwórz oczy” to intrygująca opowieść o wchodzeniu w dorosły świat i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dla mnie interesujące w pracy nad tą historią było to, że opisując drogę głównej bohaterki sięgnęliśmy również do jej świata wewnętrznego. A pełna energii i pomysłów obsada, składająca się głównie z młodych aktorów, często pierwszy raz pojawiających się na ekranie, stworzyła atmosferę, która mam nadzieję, będzie odczuwalna w serialu.

Adrian Panek, reżyser serialu:

Julka to bardzo współczesna bohaterka, która próbuje rozwiązać zagadkę swojej tożsamości i świata, w którym się znalazła. Musi zmierzyć się z kłamstwem i manipulacją, żeby odkryć prawdę. Jej historia jest pełna napięcia i kolejnych zwrotów akcji. To wyjątkowy projekt łączący gatunki, które bardzo cenię: romans, horror, film gotycki, oraz kino mystery, drogi i akcji czy teenage drama. Mieliśmy wielką frajdę kręcąc tę historię!