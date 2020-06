Wielkie reżyserki i pisarki w antologii „Erotica 2022″ – nowym polskim filmie Netflix

Pięć wyjątkowych reżyserek: Olga Chajdas (1983, Nina), Anna Jadowska (Dzikie róże), Katarzyna Adamik (1983, Pokot) Jagoda Szelc (Wieża. Jasny dzień) oraz Anna Kazejak (Obietnica), stworzy wspólnie antologię filmową, nazwaną Erotica 2022. Na ekran zostaną przeniesione historie napisane przez uznane polskie pisarki (odpowiednio): Gaję Grzegorzewską, Grażynę Plebanek, Joannę Bator, Ilonę Witkowskę i laureatkę Nagrody Nobla – Olgę Tokarczuk.

Erotica 2022 to projekt kooperacyjny polskich reżyserek i pisarek

Antologia ukaże nam niezbyt przyjemny i przyjazny świat. Miejsce, w którym kobiety są produktami, macierzyństwo obowiązkiem, a seksualność jest tłamszona – dla wielu to szara codzienność. Bohaterki, uwięzione w tejże rzeczywistości pełnej absurdów, będą musiały stawić czoła niezdrowym relacjom, brakowi prawdziwych emocji i samotności. Obraz przedstawiony w filmie jest sztuczny, lecz bardzo wiarygodny i przypominający czasy, w których obecnie żyjemy.

Erotica 2022 przedstawia rzeczywistość podobną do naszej, chociaż znacznie bardziej opresyjną wobec kobiet i surrealistyczną. Wydarzenia ukazane w filmie mogłyby jednak zdarzyć się dziś – i to jest najbardziej niepokojące

– opisują swój projekt twórczynie.

Oto flagowy przykład jak spartolić genialny kryminał. „Marcella”

W filmie występują m.in.: Małgorzata Bela (Ono, Karol – człowiek, który został papieżem) , Agnieszka Żulewska (Chemia, Rojst), Julian Świeżewski (Zgoda, 1983), Agata Buzek (Rewers, Niewinne), Andrzej Konopka (Róża, Pokot), Sebastian Stankiewicz (Człowiek z magicznym pudełkiem, Pan T.), Monika Pikuła (W kawałkach, Mąż czy nie mąż), Ignacy Liss (Wojenne dziewczyny, Zieja), Sara Celler Jezierska (Ambassada, Ciemno, prawie noc) i Sebastian Pawlak (Pokot, Mowa ptaków). Producentką filmu jest Marta Lewandowska ze studia filmowego Friends with Benefits.

Nudzi mnie ta dominacja Netfliksa. Kto najpopularniejszy z polskich VOD? Ranking usług

Antologię będziemy mogli obejrzeć w serwisie Netflix. To kolejny polski projekt, który wyląduje na platformie. Czy ma szansę przebić się do szerszej publiczności i czy faktycznie będzie to projekt tak dobry, jak chciałyby tego twórczynie? Przekonamy się o tym wkrótce. Szczerzę wierzę w umiejętności zarówno reżyserek jak i pisarek. Mam nadzieję, że razem uda im się stworzyć coś wyjątkowego i wartego uwagi. Z pewnością będę śledzić całe przedsięwzięcie, aby przekonać się o skutkach na własne oczy. Tego typu filmy nigdy nie są łatwe, ale nie są też oczywiste. Stworzenie czegoś faktycznie wartościowego będzie wymagało wiele pracy. Trzymam kciuki za efekt końcowy.