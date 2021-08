Wiedźmin: Zmora Wilka - oficjalny zwiastun

Netflix zapowiedział Zmorę Wilka już kilka tygodni temu, ale dopiero teraz dostajemy pełny zwiastun, który zdradza nieco fabuły i zapowiada bardzo ciekawą historię. Oglądając poniższe obrazki trudno nie mieć skojarzenia z innym hitowym anime w ofercie giganta - Castlevania. Animacja utrzymana jest w bardzo podobnym stylu, a opowiadana historia podobnie mroczna jak opowieść o wojnie z wampirami prowadzonej przez Trevora Belmonta. Dzięki temu można mieć nadzieje, że Wiedźmin: Zmora Wilka będzie świetnym widowiskiem, choć ograniczenie wiekowe to 16, a nie 18 lat.

Zmora Wilka skupia się na postaci Vesemira, który został wiedźminem z bardzo prozaicznego powodu, chciał zwyczajnie uciec od biedy. Jak wynika z przedstawionych scen, poznamy jego drogę od dziecka do dorosłego łowcy potworów, który ceni sobie wygodę i pieniądze. Tak będzie przynajmniej do pewnego czasu, bo wygląda na to, że misja na którą wyruszy z nieznajomą czarodziejką sporo zmieni w jego życiu. Cała historia zamknie się w jednym akcie, bo Wiedźmin: Zmora Wilka to film.

Wygląda też na to, że dla osób, które nie znają sagi o Geralcie, nowe anime Netfliksa będzie świetnym wprowadzeniem do świata wiedźminów, wyjaśniając przy okazji skąd się biorą, gdzie się szkolą i jak trudna jest ich praca. Nie wiem jak wy, ale ja już zaznaczyłem 23 sierpnia w kalendarzu :-)