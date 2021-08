O przymiarkach do aktualizacji cen pakietów Netfliksa w Polsce mówiło się wielokrotnie przy okazji testów platformy. Wygląda na to, że po wielu miesiącach sondowania rynku firma podjęła ostateczną decyzję i od dzisiaj na swojej stronie przywita nas nowymi cenami. Te są wyższe, niższe i takie same jednocześnie, bo zmiany dosięgnęły najtańszego i najdroższego pakietu, podczas gdy ten środkowy pozostał bez zmian - donosi Onet.

Nowe ceny Netflix w Polsce

Oznacza to, że za najtańszy pakiet podstawowy przyjdzie nam teraz zapłacić nieco mniej. Cena spada z 34 do 29 złotych, a w zamian dostajemy dostęp do serwisu na jednym urządzeniu i w jakości SD. Kosztujący 43 złote pakiet standardowy pozostaje niezmieniony i nadal możemy oglądać na nim treści w HD na dwóch ekranach jednocześnie. Pakiet premium zdrożeje i zamiast dotychczasowych 52 złotych będziemy za niego płacić 60 zł miesięcznie. Warto dodać, że bez żadnego rozgłosu Netflix wycofał jakiś czas temu pakiety mobilne, które najwyraźniej nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem.

Pakiet Dotychczasowa cena Nowa cena Podstawowy 34 zł 29 zł Standard 43 zł 43 zł Premium 52 zł 60 zł

Coraz więcej polskich seriali i filmów Netflix

Netflix tłumaczy zmiany cen dynamiką działań platformy na polskim rynku. Zapowiedzianych na najbliższy okres zostało kilkanaście polskich produkcji, a w ostatnich miesiącach doczekaliśmy się premier "Prime Time", "Sexify", "Rojsta '97" oraz "Kajko i kokosz", z których dwa tytuły zostało bardzo entuzjastycznie odebrane. "Sexify" zdołało nawet podbić zagraniczne rynki, gdzie przodowało w rankingach TOP 10 Netfliksa, a to przełożyło się na szybkie zamówienie 2. sezonu.

Przed nami natomiast premiera pierwszego thrillera sci-fi Netfliksa w Polsce pt. "Otwórz oczy", a później będziemy wyglądać debiutów m. in. "Hiacynta", "Wielkiej wody" czy "Fanfika".