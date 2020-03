Nowy polski serial Netflixa oscylować będzie wokół seksu. Premiera jeszcze w tym roku!

Jeszcze jeden serial Netflixa na większości nie robi już większego wrażenia. W całym pakiecie produkcji, ekmh, marnej jakości w ramach Netflix Originals coraz trudniej jest ostatnio wyłowić serie i filmy warte uwagi. Ale ich najnowsza seria, Sexify, to rzecz obok której wielu trudno będzie przejść obojętnie. I nie chodzi nawet o prowokacyjny tytuł, a fakt, że to nowy polski projekt realizowany na zlecenie platformy.

“Sexify to projekt, który daje szansę na to, żeby w lekkiej, żartobliwej formie opowiedzieć o ważnych współczesnych problemach. Mam ogromne szczęście, że stałem się częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia. Praca nad nim to wspaniały czas, z pełnymi pomysłów i energii ludźmi” . – Piotr Domalewski