Serial aktorski Pokemon od Netflixa. Brzmi nieprawdopodobnie, ale jestem w stanie w niego uwierzyć

Nintendo przed lat było bardzo powściągliwe w udostępnianiu swoich licencji gdziekolwiek. Po spektakularnej wpadce z Zeldą na CD-i czy filmu Super Mario Bros. – nie powinno to chyba nikogo specjalnie dziwić. Ale ostatnie lata przyniosły zmiany w tym temacie: ich marki trafiają na smartfony, w Japonii kilka tygodni temu otworzył się park rozrywki… ostatnią grę, MOBA, Pokemon Unite robi chińskie studio należące do Tencent. Dlatego o ile jeszcze kilka lat temu plotki o serii aktorskiej Pokemon uznałbym za kompletnie wyssane z palca, teraz – niekoniecznie.

Przede wszystkim: Netflix w ostatnich latach stale zbliża się do gier. To na ich zlecenie ekranizacji doczekują się kolejne marki, a w ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się o tym, że w przyszłym roku platforma VOD ma zaserwować także gry. Serial z Pokemonami wydaje się być fajną kropką na i. No i automatycznie jawi się jako ciekawszy i bardziej przyziemny w realizacji projekt, niż serial na podstawie The Legend of Zelda, na temat którego przecieki otrzymaliśmy jakiś czas temu.

Źródło