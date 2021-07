Netflix weryfikuje konta w Polsce. Test ograniczania udostępniania nadal trwa

Wszyscy pamiętamy powtarzane przez lata słowa szefostwa Netfliksa, w których włodarze wręcz zachęcali do współdzielenia kont, bo po dziś dzień te wypowiedzi są przywoływane. W okresie, gdy piractwo filmów i seriali było znacznie szersze, to dołączenie kolejnych osób do usługi i wspólnie opłacających jedno konto mogło być sukcesem. Dziś realia są nieco inne, bo z wygody czy wręcz lenistwa wolimy obejrzeć coś legalnie, bo nareszcie dysponujemy dużym wyborem i przystępnymi cenami. Wystarczy spojrzeć na oferty serwisów z filmami na żądanie, gdzie już za kilka lub kilkanaście złotych obejrzymy najnowsze hity w świetnej jakości obrazu i dźwięku nie ruszając się nawet z kanapy.

Nie tylko znajomi i rodzina. Konta Netflix są do kupienia w Sieci

Cały krajobraz rynku zaczął się jednak zmieniać, gdy pojawiło się wielu graczy walczących o naszą uwagę i nasze portfele, co z pewnością zauważył także Netflix. Klienci szukali sposobów na obniżanie kosztów, a na serwisach aukcyjnych i nie tylko roiło się od propozycji współdzielenia konta na odległość. Niektórzy wspólnie opłacają konta nie znając nawet imion innych osób (ewentualnie mogli je poznać na ekranie wybierania profilu), ponieważ dopisali się do grupki na Facebooku lub wykupili takowe konto przez Internet. Są takie, które z góry posiadają opłacone kilka miesięcy do przodu lub nawet rok (zapewne z kodów promocyjnych), dlatego trafiają na aukcje, gdzie inni wykupują do nich dostęp. Wtedy z jednego konta nieświadomie korzysta wiele osób i chyba przede wszystkim o wykrycie takich procederów Netfliksowi chodzi.

