Wśród nadchodzących produkcji Netfliksa znacznie ciekawiej zapowiadają się natomiast 2. sezon „Rojsta”, do którego prawa serwis najwyraźniej przejął jakiś czas temu, mimo że serial po wycofaniu się Showmax z Polski długo nie potrafił znaleźć dla siebie miejsca, a także „Erynie” na podstawie książki Marka Krajewskiego. Miała to być wspólna produkcja Netfliksa i TVP, ale informacje o tej współpracy nie są już tak często przywoływane, więc mogło się coś zmienić.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Netflix prowadzi swoją działalność w naszym kraju dwutorowo. Po pierwsze realizuje tak zwane pewniaki, które zostaną dobrze przyjęte nad Wisłą („Miłość do kwadratu”, „Erynie” i „Rojst”), a po drugie stawia na intrygujące projekty, które mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, być może na całym świecie („All My Friends Are Dead”, „Sexify” i „Erotica 2022”). Nie dostrzegam w tym tego błysku, z którego Netflix słynął na początku swojej działalności i był gotowy podjąć się realizacji pomysłów, które nie tyle były ryzykowne, co po prostu były śmiałe i intrygujące.

Drogi Netfliksie, zaszalej, jesteśmy gotowi