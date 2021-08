Długo wyczekiwaliśmy, aż polscy twórcy postanowią przygotować serial sci-fi, ale to już koniec przebierania nogami. "Otwórz oczy" nowa polska produkcja Netflix, która zadebiutuje w sierpniu.

Nowy polski serial "Otwórz oczy" od Netflix - o czym będzie?

Serial "Otwórz oczy" skupi się na nastoletniej Julce, która po tragicznym wypadku trafia do centrum leczenia amnezji. W wypadku straciła całą rodzinę, a w ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Wśród nowych znajomych jest młody chłopak o imieniu Adam, który staje się jej swoistym przewodnikiem po jej nowej rzeczywistości. Julka miewa jednak dziwne sny, które wydają się jej aż zbyt realne, dlatego zaczyna wątpić w prawdziwość miejsca, gdzie się znajduje. Będzie próbowała wydostać się z ośrodka i poznać prawdę, by przekonać się, czy świat jest takim, jakim się wydaje.

Obsada i twórcy serialu "Otwórz oczy"

W głównej roli zobaczymy Marię Wawreniuk, dla której jest to debiut. Ekran dzielić będzie między innymi z Ignacym Lissem, który zagra tajemniczego Adama. Za reżyserię serialu "Otwórz oczy" odpowiadają Anna Jadowska (Erotica 2022, Dzikie róże) oraz Adrian Panek (Wilkołak, Daas). Serial produkuje MediaBrigade, a producentami wykonawczymi są Marcin Kurek oraz Cyprian Marchewka. Scenariusz napisali Kasper Bajon, Igor Brejdygant, Milena Dutkowska oraz Klara Kochańska.

Anna Jadowska, reżyserka serialu:

„Otwórz oczy” to intrygująca opowieść o wchodzeniu w dorosły świat i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dla mnie interesujące w pracy nad tą historią było to, że opisując drogę głównej bohaterki sięgnęliśmy również do jej świata wewnętrznego. A pełna energii i pomysłów obsada, składająca się głównie z młodych aktorów, często pierwszy raz pojawiających się na ekranie, stworzyła atmosferę, która mam nadzieję, będzie odczuwalna w serialu.

Adrian Panek, reżyser serialu:

Julka to bardzo współczesna bohaterka, która próbuje rozwiązać zagadkę swojej tożsamości i świata, w którym się znalazła. Musi zmierzyć się z kłamstwem i manipulacją, żeby odkryć prawdę. Jej historia jest pełna napięcia i kolejnych zwrotów akcji. To wyjątkowy projekt łączący gatunki, które bardzo cenię: romans, horror, film gotycki, oraz kino mystery, drogi i akcji czy teenage drama. Mieliśmy wielką frajdę kręcąc tę historię!

Data premiery i zwiastun "Otwórz oczy" od Netflix

Netflix zapowiedział premierę serialu na 25 sierpnia, poniżej zobaczycie zwiastun:

Cieszy mnie jednak zapowiedź elementów sci-fi w polskiej produkcji Netfliksa, bo ta kategoria nie była eksplorowana przez polskich twórców w ostatnich latach. Owszem, otrzymywaliśmy dramaty i thrillery zawierające różne elementy nadprzyrodzone (np. w "Kruku" od CANAL+), ale były to w głównej mierze przedstawiciele dramatu i thrillera właśnie.

W przypadku "Otwórz oczy" fabuła ma pozwolić na znacznie więcej, dlatego mam nadzieję, że zwiastun nie zdradza wszystkiego, co czeka nas podczas seansu. Przypomnę, że do tej pory serwis stworzył w naszym kraju seriale: autorski "1983" oraz oparty na książce Harlana Cobena "W głębi lasu", a za nami są też premiery: 2. sezon "Rojsta", antologii "Erotica 2022" oraz "Sexify". W drodze jest film „Miłość do kwadratu”, którego reżyserii podjął się Filip Zylber. Nie wiemy, na jakim etapie znajduje się inny projekt o tytule "Erynie".