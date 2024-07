Canal+ oszalał - internet mobilny 1 TB za 110 zł/msc

Czasem przeglądam raporty UKE z przenoszenia numerów, aby sprawdzić, który operator notuje nagłe wzrosty nowych numerów - jeśli ponad 1000 przyjął kwartalnie, to zwykle coś jest na rzeczy i warto zajrzeć. Tak trafiłem do oferty Canal+ mobile, który podebrał konkurencji ponad 1,6 tys. nowych numerów w ostatnim kwartale.

Wiem, że Canal+ to głównie dostawca telewizji, ale tu oferta komórkowa czy na internet mobilny w połączeniu z pakietami telewizyjnymi nie są tańsze niż w przypadku, gdybyśmy wykupowali je z osobna, więc nie jest to jakaś wartość dodana. Zobaczymy zatem czyste oferty komórkowe i na internet mobilny - wszystkie dostępne są tylko na umowę na 2 lata i świadczone w zasięgu sieci Play.

Abonament komórkowy w Canal+ mobile

Najtańszy pakiet kosztuje przez rok 9,99 zł, a w drugim roku 19,99 zł, czyli średnio 15 zł miesięcznie - zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS.

Alternatywa w zasięgu sieci Play? Fakt Mobile na kartę, również 15 zł miesięcznie - maksymalnie i do tego, jako że to submarka Play, działa też w roamingu UE. Co jeszcze istotne - to oferta bez żadnych umów i zobowiązania.

Drugi pakiet kosztuje 19,99 zł miesięcznie przez całą umowę i oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS, zawiera 7 GB transferu danych.

W zasięgu Play, korzystniejsza jest oferta Virgin Mobile, bez długoterminowego zobowiązania, do tego pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.

Czyli tyle, ile w najdroższym (2x droższym) pakiecie w Canal+mobile. Za 39,99 zł miesięcznie dostaniecie nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 20 GB transferu danych.

Tutaj lista alternatyw już jest o wiele dłuższa, zaczynając od Play na kartę, gdzie za 30 zł, 35 zł lub 40 zł, dostaniemy limit 30 GB, 40 GB lub 50 GB + promocja z „darmowymi” gigabajtami.

Virgin Mobile na kartę, za 30 zł - 30 GB, a za 35 zł - 50 GB + promocja z „darmowymi” gibajtami.

Virgin Mobile abonament za 30 zł i 40 zł z limitem 40 GB i 60 GB.

Wszystkie pakiety w Mobile Vikings na kartę - za 25 zł - 30 GB, za 30 zł - 35 GB, a za 35 zł - 50 GB.

W końcu Mobile Vikings subskrypcja - za 30 zł - 80 GB, a za 35 zł - 120 GB.

Internet mobilny w Canal+ mobile

Jednak prawdziwy kosmos cenowy mamy w ofercie na internet mobilny - 50 GB za prawie 40 zł, 100 GB za prawie 60 zł.

Tu zostawię tylko ofertę na internet mobilny na kartę w Mobile Vikings - wszystkie pakiety mieszczą się w kwocie do 60 zł, a mają dużo większe limity.

Co z tytułowym pakietem 1 TB za 109,99 zł miesięcznie? Wprawdzie nie ma takiej oferty na rynku, maksymalnie w ofertach bez zobowiązania można wykupić aktualnie pakiet z limitem 500 GB. Niemniej, mamy dużo tańsze oferty w zasięgu Orange bez limitu danych i prędkości czy w T-Mobile z ograniczeniem prędkości.

No ale, porównajmy go jeszcze z internetem mobilnym w umowie na 2 lata w Play - za pakiet z internetem bez limitu danych i prędkości, zapłacicie tu 105 zł miesięcznie.

Mam wrażenie, ze konstruując ofertę komórkową, Canal+ wziął na tapet jako odniesienie jedynie oferty na abonament w Play, pomijając innych operatorów wirtualnych mimo, że sami są operatorem wirtualnym. Z kolei, w przypadku internetu mobilnego, nie wiem do czego i do kogo się porównywali - są drożsi niż właściciel infrastruktury, na której działają.

