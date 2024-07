Płacisz 60 zł i masz WSZYSTKO bez limitu. Internet, rozmowy i SMSy!

Promocja na internet mobilny bez limitu danych i prędkości za 1 zł dziennie, zadebiutowała w Plush na kartę już w styczniu tego roku. Początkowo miała obowiązywać tylko do końca marca, a od kwietnia usługa ta miała kosztować już 5 zł. Jednak wówczas przedłużono ją do końca sierpnia, a dziś operator zapowiedział, iż będzie obowiązywała nadal, również po tym terminie.

6900 GB w Plush na kartę

Zacznijmy jednak od wyjściowej promocji z ogromną paczką danych - podobna oferta pojawiła się już w Plus na kartę, ale Plush dorzuca tu 500 GB za zgody marketingowe.

Promocja ta obowiązuje w pakietach za 35 zł i 40 zł miesięcznie. Wystarczy po aktywacji któregoś z nich, włączyć promocję (kod do włączenia dostępny będzie od 29 lipca) i na start przyznanych zostanie 900 GB w pierwszym miesiącu, a przez kolejnych 11 miesięcy (pod warunkiem utrzymania ciągłości pakietu) po 500 GB. Łącznie 6400 GB + 500 GB za zgody da nam 6900 GB, do wykorzystania do ostatniego GB.

Pełen no limit na wszystko (również internet) za 60 zł

Jeszcze ciekawiej wygląda wspomniana promocja internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości za 1 zł dziennie, bo dostępna jest ona od pakietu za 30 zł miesięcznie wzwyż, a to oznacza, iż możemy korzystać przez cały miesiąc z pełnego no limit na wszystko (również internet) za maksymalnie 60 zł miesięcznie:

30 zł za nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych (z promocją „darmowych gigabajtów 130 GB)

maksymalnie 30 zł za internet mobilny bez limitu danych i prędkości

Nie można od razu włączyć nielimitowanego internetu na cały miesiąc?

Dobre pytanie, tak samo jak to - czy naprawdę potrzebujemy nielimitowanego internetu mobilnego w smartfonie każdego dnia? Nawet przy założeniu, że będziemy robić z niego hotspot do laptopa, też niekoniecznie będziemy go potrzebować każdego dnia, do drobnych aktywności w sieci wystarczy przecież duża paczka danych w pakiecie.

Dobrym materiałem porównawczym będzie tu oferta Orange Flex, która również zawiera podobną usługę nielitowanego w dane i prędkość internetu mobilnego (UNLMTD).

W najtańszym pakiecie za 35 zł miesięcznie możemy aktywować ją w cenie 15 zł na tydzień - czy potrzebujemy jej na dzień, dwa czy 7 dni, koszt jest taki sam. W Plush na kartę zapłacimy za nią odpowiednio 1 zł, 2 zł i 7 zł.

Z kolei w przypadku włączenia jej na cały miesiąc, w Orange Flex zapłacimy za nią 80 zł miesięcznie, a w Plush na kartę 60 zł - maksymalnie. Tak jak wspominałem, dla przykładu - jeśli potrzebujemy nielimitowanego internetu na dajmy na to 10 dni w miesiącu, koszt ten zamknie się w kwocie 40 zł miesięcznie.

Oczywiście, przewagą Orange Flex jest tu dodatkowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem, którą możemy włożyć do routera WiFi, a więc bez konieczności robienia hotspota. Niemniej, coś za coś, w Plush mamy to obecnie najtaniej na rynku.

Inne oferty z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości

Są jakieś inne opcje? Jeśli chodzi o oferty łączone - internet mobilny bez limitu danych i prędkości + abonament komórkowy, w Orange kosztuje taki pakiet 120 zł miesięcznie.

W T-Mobile - 155 zł miesięcznie, ale tylko za internet bez żadnych limitów (za 65 zł z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, za 75 zł - do 60 Mb/s, za 95 zł - do 90 Mb/s i 115 zł z ograniczeniem prędkości do 300 Mb/s). Koszty te będą niższe o 20 zł, jeśli z osobna dokupimy abonament komórkowy do smartfona.

Natomiast w Play - 105 zł miesięcznie, również tylko za internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Tutaj już bez bonusu za dokupienie z osobna abonamentu komórkowego.

Stock Image from Depositphotos.