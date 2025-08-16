Ekologia w kuchni – te sprzęty AGD zmienią nawyki na lepsze!

Ekologia w kuchni to konkretne decyzje, które podejmujemy każdego dnia – przy gotowaniu, przechowywaniu produktów spożywczych lub piciu wody. Wbrew pozorom, nie trzeba wielkich rewolucji, by coś zmienić. Oczywiście najważniejsze są nasze nawyki, ale jak zwykle z pomocą przychodzą technologie. Na rynku nie brakuje dziś urządzeń, które wspierają codzienne wybory: pozwalają ograniczyć plastik, zużywać mniej energii, rzadziej wyrzucać jedzenie. Poniżej znajdziesz 6 ciekawych propozycji.

Reklama

Saturator SodaStream Terra

SodaStream Terra to urządzenie, które pozwala samodzielnie gazować wodę w domu, bez potrzeby kupowania butelek w sklepie. Obsługa jest prosta – wystarczy napełnić dołączoną do zestawu butelkę wodą, umieścić ją w mocowaniu i nacisnąć przycisk, by dodać gaz o wybranej intensywności. Dzięki temu można całkowicie zrezygnować z wody butelkowanej, ograniczając ilość plastikowych odpadów i oszczędzając na zakupach. Jednorazowy nabój wystarcza na przygotowanie około 60 litrów wody gazowanej, a butelki SodaStream można używać przez kilka lat. Urządzenie działa bez prądu i nie zajmuje dużo miejsca – wpisuje się w ideę prostego, funkcjonalnego podejścia do ekologii w kuchni. Dodatkową zaletą jest możliwość personalizacji napojów – od lekko gazowanej wody po intensywne bąbelki, a nawet smakowe warianty z syropami.

Zgrzewarka próżniowa GÖTZE & JENSEN SV800

Pakowanie próżniowe to prosty sposób na przedłużenie świeżości jedzenia bez konieczności sięgania po konserwanty. Zgrzewarka GÖTZE & JENSEN SV800 pozwala na szczelne zamknięcie zarówno suchych, jak i wilgotnych produktów, co pomaga lepiej planować posiłki i ograniczyć marnowanie żywności. Przydaje się nie tylko do przechowywania resztek, ale też do przygotowywania potraw z wyprzedzeniem – np. na święta czy rodzinne spotkania. Dzięki funkcji pakowania zewnętrznego można zabezpieczać także produkty w pojemnikach, a gotowanie metodą sous-vide to dodatkowy sposób na wykorzystanie zgrzewarki w kuchni. Urządzenie ma kilka trybów pracy, łatwo je obsłużyć dzięki dotykowemu panelowi, a wyjmowana tacka upraszcza czyszczenie po użyciu. To jedno z tych narzędzi, które realnie ułatwiają zarządzanie zapasami – i przy okazji pozwalają zużyć to, co już mamy, zamiast kupować więcej.

Kompostownik REENCLE RC-PRIME300

REENCLE RC-PRIME300 to kompostownik, który pozwala ograniczyć ilość kuchennych odpadów bez potrzeby wychodzenia z domu. Urządzenie przetwarza codzienne resztki jedzenia – od obierek i warzyw po gotowe dania – zmniejszając ich objętość nawet o 90%. Dzięki temu mniej organicznej masy trafia do śmieci, a więcej wraca do obiegu w postaci naturalnego nawozu. Odpady rozkładane są na bieżąco, a cały proces odbywa się w zamkniętym, cichym i bezwonnym środowisku. Poziom hałasu poniżej 28 dB w ogóle nie zakłóca pracy w otwartej kuchni. Kompostownik wyposażono w filtry antyzapachowe i system automatycznego mieszania, dzięki czemu obsługa ogranicza się właściwie do regularnego wrzucania odpadków i opróżniania gotowego nawozu co kilka tygodni. To rozwiązanie szczególnie przydatne w mieszkaniach, gdzie dostęp do tradycyjnego kompostownika jest ograniczony.

Filtr na kran BRITA ON TAP V

System BRITA ON TAP V to rozwiązanie dla tych, którzy chcą ograniczyć zużycie plastikowych butelek, ale nie chcą sięgać po dzbanki filtrujące czy skomplikowane instalacje. Filtr montuje się bezpośrednio na kranie kuchennym – adaptery w zestawie pasują do większości standardowych baterii. Czterostopniowy system oczyszczania zatrzymuje większe cząsteczki i śladowe zanieczyszczenia, a jednocześnie nie usuwa naturalnych minerałów takich jak wapń czy magnez. Urządzenie oferuje trzy tryby przepływu – wodę filtrowaną do picia, niefiltrowaną do codziennych zadań i strumień prysznicowy do mycia owoców lub naczyń. Wymiana filtra jest prosta i nie trzeba przeprowadzać jej zbyt często. Jeden wkład wystarcza na około 600 litrów. To dobry sposób na stały dostęp do wody o lepszym smaku i jakości, bez konieczności dźwigania zgrzewek i generowania odpadów.

Blender przenośny BlendyGo 3

BlendyGo 3 to kompaktowy blender akumulatorowy, który można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie – do pracy, na trening, do parku czy w podróż. Dzięki własnemu zasilaniu i pojemności 550 ml pozwala przygotować koktajl, smoothie, mus czy shake białkowy bez dostępu do gniazdka. Wbudowany akumulator umożliwia do 25 cykli blendowania na jednym ładowaniu, a ładowanie przez USB-C sprawia, że można podłączyć go nawet do powerbanku. Urządzenie jest odporne na zachlapania (klasa IPX7) i oferuje funkcję samoczyszczenia. Tryb pulsacyjny pozwala kruszyć lód lub blendować twardsze składniki. BlendyGo 3 przydaje się nie tylko w drodze – może też zastąpić stacjonarny blender w małej kuchni, umożliwiając szybkie przygotowanie prostych dań i przekąsek bez zajmowania dodatkowej przestrzeni. Ponieważ blender sam w sobie jest naczyniem na koktajl – nie musimy zmywać 2 pojemników, tylko jeden.

Zestaw próżniowy Zwilling Fresh & Save

Zestaw Zwilling Fresh & Save to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą lepiej gospodarować jedzeniem – zarówno na co dzień, jak i przy planowaniu posiłków na cały tydzień. System opiera się na próżniowym przechowywaniu żywności w pojemnikach i torebkach wielorazowego użytku. Bezprzewodowa pompka automatycznie odsysa powietrze z wnętrza, co pozwala przedłużyć świeżość produktów nawet pięciokrotnie w porównaniu do zwykłego przechowywania w lodówce. Zestaw nadaje się zarówno do chłodzenia, mrożenia, jak i podgrzewania – można go bezpiecznie używać w mikrofalówce i zmywarce, a torebki sprawdzają się także przy gotowaniu sous-vide. Dodatkowym atutem jest integracja z aplikacją Zwilling, która nie tylko pomaga śledzić terminy przydatności, ale też ułatwia planowanie posiłków i ogranicza kompulsywne zakupy.