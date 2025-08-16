Gry za darmo. Tu wiedzą, jak rozpieszczać graczy

Co w tym tygodniu przygotował dla graczy sklep Epic Games Store? To dwie gry, które nie porwą tłumów, ale znajdą swoich miłośników.

Epic Games Store od lat konsekwentnie oferuje graczom darmowe gry, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych firm wydawniczych, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Co tydzień w ofercie pojawia się nowa gra, a rok 2025 przyniósł już wiele ciekawych propozycji wartych uwagi lub włączenia do swojej wirtualnej kolekcji.

Po intensywnych miesiącach pełnych ciekawych i wciągających gier mieliśmy zwolnienie tempa. Do czasu udostępnienia Cywilizacji VI z wszystkimi dodatkami, która z pewnością przyciągnęła do sklepu tysiące graczy szukających rozbudowanych strategii czasu rzeczywistego. W zeszłym tygodniu mieliśmy perełkę z Polski – 112 Operator to produkcja warszawskiego studia Jutsu Games wydana w 2020 r. To gra o zarządzaniu służbami ratunkowymi, w gracze mogą prowadzić rozgrywkę na mapie dowolnego dowolnego miasta na świecie. Wcielają się oni w rolę dystrybutora służb ratunkowych, wysyłają jednostki, odbierają telefony i mierzą się z zagrożeniami wynikającymi z pogody, ruchu drogowego czy pór roku. Czy miasto przetrwa kataklizmy i klęski żywiołowe? Wszystko zależy od umiejętności odpowiedniego zarządzania kryzysem. Choć nie jest to bezpośrednia kontynuacja 911 Operator, można mówić o duchym następcy z jeszcze większą liczbą funkcji i rozwiązań oraz zagrożeń, z którymi trzeba się mierzyć.

Epic Games z darmowymi grami. Co w tym tygodniu?

A co w tym tygodniu? Epic Games przygotował dla graczy dwa mniejsze tytuły, które wpadną w gusta osób szukających produkcji od małych i niezależnych studiów. Hidden Folks to już klasyka, która na rynku zadebiutowała w 2017 r. i dostępna jest na komputerach (PC i Mac), urządzeniach mobilnych i Nintendo Switch. Adriaan de Jongh i Sylvain Tegroeg stworzyli urocze puzzle, w których głównym zadaniem gracza jest odnajdywanie ukrytych w tłumie postaci:

Szukaj ukrytych ludzików w ręcznie rysowanym, interaktywnym, miniaturowym świecie. Odwijaj poły namiotów, przecinaj krzaki, trzaskaj drzwiami i szturchaj krokodyle! Rooooaaaarrrr!!!!!

Na graczy czeka mnóstwo atrakcji, w tym:

32 rysowanych obszarów

300+ rzeczy do odnalezienia

2000+ efektów dźwiękowych wydawanych ustami

500+ unikalnych interakcji

3 tryby kolorów: normalny, sepia i nocny

A dla fanów szalonych zręcznościówek przygotowano za darmo Totally Reliable Delivery Service. To gra od studia We're Five Games, która wykorzystuje popularny w ostatnich latach fizykę typu „ragdoll”. To symulator o niekompetentnych kurierach, w którym gracie współpracują ze sobą, korzystając z osobliwych urządzeń, przydatnych gadżetów i cudów fizyki, aby niezawodnie dostarczyć paczki do celu. Produkcja przeznaczona jest przede wszystkim dla fanów kanapowych co-opów lubiących wspólną zabawę przed telewizorem lub monitorem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić swoje umiejętności w trybie online lub w trybie pojedynczego gracza.

Obie gry dostępne są za darmo do najbliższego czwartku, 21 sierpnia do godziny 17:00. Wtedy udostępnione zostaną kolejne gry. A bedą to Kamaeru oraz Strange Horticulture, o których więcej napiszę za tydzień!