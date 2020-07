TOP 10 w Polsce dzisiaj to jedna z nowości Netfliksa z ostatnich miesięcy. Serwis wprowadził ten system w celu podsuwania widzom najchętniej oglądanych treści w usłudze danego dnia. Lista aktualizowana jest codziennie i brane w niej pod uwagę są filmy oraz seriale. Czasami mogą znaleźć tam się produkcje, które nie pasują do naszego gustu – takie tytuły zazwyczaj w ogóle nie przewijałyby się wśród rekomendacji Netfliksa ze względu na historię naszej aktywności. Jest to więc szansa na natrafienie na film lub serial, który normalnie moglibyśmy przegapić, ale skoro spodobał się on tak dużej grupie widzów, że jest w TOP 10, to być może zwróci i naszą uwagę?

Serial dla fanów „Domu z papieru” i nowe filmy. Znamy pierwsze nowości Netflix na sierpień

Najpopularniejsze filmy i seriale na Netflix w weekend

W weekend najpopularniejszą produkcją był nowy film Netfliksa pt. „The Old Guard„. Film akcji z elementami sci-fi i Charlize Theron w roli głównej nie będzie walczył o tegoroczne Oscary, ale jest solidną i widowiskową produkcją. Myślę też, że takie premiery (film pojawił się w piątek) pokazują, w jak dużym stopniu platformy VOD zastępują widzom kina i są źródłem weekendowej rozrywki. Na drugim miejscu znalazł się „Aquaman”, czyli jedna z nowszych produkcji w ramach filmowego uniwersum DC.

Najpopularniejsze filmy i seriale na Netflix na tygodniu

Na dalszych pozycjach doszło do licznych przetasowań, choć pomiędzy tymi samymi tytułami. W środku stawki (miejsca 3-7) znajdowały się serial Netfliksa „Warrior Nun„, „ostatnia część „Pitbull. Ostatni pies”, niemiecki serial oryginalny Netfliksa „Dark„, a także „The 100” oraz polska produkcja „W głębi lasu„. Pod koniec stawki znajdowały się „Desperados”, „Dark, Almost Night”, a zestawienie zamykały polski serial „Znaki” (którego 2. sezon się właśnie ukazał) oraz polski film „Jak zostałem gangsterem”. Cztery polskie tytuły w czołówce to naprawdę niezły wynik.

Netflix staje się kablówką, a miał być alternatywą. Sprawdza się najgorszy scenariusz

Co ciekawe, na początku tygodnia sytuacja nie uległa znacząco zmianie – przodowały „The Old Guard”, „Aquaman” i „Warrior Nun”, za którymi znalazły się „Dark” i „W głębi lasu”, co pokazuje że niedawne premiery nowych odcinków seriali wciąż cieszą się sporą popularnością. Końcówka listy też nie zawierała nowych tytułów. Dopiero środek tygodnia (środa- czwartek) to pewne zaskoczenia. W TOP 10 filmów i seriali pojawiają się emitowany co tydzień „Snowpiercer”, polski film „Wściekłość” oraz młodzieżowy film „Dj Cinderella”.

Co nowego w tym tygodniu na Netflix?

Można śmiało liczyć, że nadchodzący weekend przyniesie pewne zmiany, bo przed nami kilka premier. Już dzisiaj pojawił się w ofercie trzy nowe produkcje „Małżeństwo po indyjsku”, „Fatalny romans” oraz „MILF”. Od jutra rana w Netflix dostępne będą także „Na ustach wszystkich”, „Father Soldier Son” oraz serial „Przeklęta” z Katherine Langford, którą doskonale znamy z pierwszych sezonów „13 powodów”