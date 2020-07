Na początku mojej przygody z serialami produkcje historyczne i kostiumowe, a także fantasy i bardzo lekkie sci-fi (jak ja to określam) wcale mnie do siebie nie zrażały. Wraz z upływem czasu zauważyłem jednak, że zaczynam się od nich szybko odbijać. Nie wiem, czy wynikało to z niewłaściwego doboru tytułów (choć to mało prawdopodobne), czy po prostu moja sympatia wobec tego rodzaju seriali po prostu malała. W momencie premiery „Merlin” wydawał mi się interesujący, ale już niedługo później nie byłem w stanie znieść tej konwencji.

„Warrior Nun” odczarował dla mnie fantasy

Z tego powodu seriale pokroju „Warrior Nun” do niedawna z automatu wylądowałby na liście może kiedyś obejrzę, ale po zobaczeniu zwiastunu coś się zmieniło. Zapowiedź historii o nastoletniej zakonnicy, która włada supermocami mającymi jej pozwolić na walkę ze złem oraz zwiastun rzeczywistości, w której wynaleziono przejście do Nieba sprawiły, że gdy tylko odcinki „Warrior Nun” było dostępne przedpremierowo musiałem je zobaczyć.

Czy po seansie czułem się rozczarowany? Nie. Czy byłem zachwycony? Też nie. Dlaczego w takim razie tytuł tego tekstu jest jaki jest? Sprawa rozbija się o bardzo prostą rzecz: fabuła serialu nie jest ani skomplikowana, ani zaskakująca, bo składają się na nią elementy, które gdzieś już widzieliśmy. W takiej lub innej formie serwowano nam już to danie, tym razem jednak składniki nieco inaczej wymieszano, inaczej przyprawiono, a niektóre z nich podmieniono na smakujące odrobinę inaczej. W efekcie otrzymujemy nieco wtórne danie, ale smakujące na tyle dobrze, że po pierwszy kęsie mamy ochotę na więcej.

Nie wiem, czy to będzie hit. Ale seans „Warrior Nun” był przyjemny

Nie twierdzę, że „Warrior Nun” to nowe objawienie Netfliksa i w kategorii fantasy będzie biło się z „Wiedźminem” o widzów, budżet i miejsce na antenie (w katalogu). To zupełnie inna liga. Nie napiszę, że niższa, ale inna, bo „Warrior Nun” ma inne cele do zrealizowania i radzi sobie z tym nad wyraz dobrze. Efekty specjalne, które oglądamy na ekranie wypadły zaskakująco udanie, podobnie jak poziom aktorstwa i realizacja całej serii. To naprawdę przyjemny seans, choć oczywiście miejscami trochę naiwny, wpisujący się w kategorię „teen-drama” i z nietypowym humorem.

Muszę oddać Netfliksowi, że gdy efekty końcowe pokrywają się z założeniami projektu, to otrzymujemy tak miłą niespodziankę, jak „Warrior Nun”. Ten serial nie chciał być super produkcją, którą traktowalibyśmy na 100% poważnie, ale jednocześnie nie uczyniono z niego parodii. Balans pomiędzy tymi skrajnościami w serialu udało się zachować i dość zgrabnie połączono różne elementy w jednej produkcji. „Warrior Nun” nie jest w czołówce produkcji Netfliksa, do których zaliczyłbym „Dark”, „Ozark” czy „Narcos”, ale może być naprawdę fajnym sposobem na spędzenie poranka, popołudnia czy wieczoru, gdy potraktujemy go jako czystą rozrywkę.