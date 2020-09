Park Jurajski wrócił! I wbrew pozorom nowa odsłona może Wam się spodobać

Mając już to na uwadze można nieco zmienić nastawienie do serialu, by czerpać z seansu więcej przyjemności. Gdy pogodzimy się z faktem, że sześcioodcinkowa opowieść będzie rozegrana dość schematycznie, „Park Jurajski: Obóz kredowy” może być źródłem frajdy, o ile oczywiście jesteście fanami Parku Jurajskiego. Starsi widzowie, którzy nie polubili się do tej pory z serią filmów, za sprawą serialu zdania nie zmienią. Jeśli wydarzenia na wyspie Isla Nublar od początku Was angażowały, to punkt wyjścia do seansu będzie zupełnie inny. Przygody grupy obozowej są dość ciekawe, ale wszystkim towarzyszy sporo szczęścia, a niektórzy są zbyt naiwni.

Przygrywający motyw Parku Jurajskiego zawsze działa

Na korzyść serialu działają bowiem nawiązania do dotychczasowych produkcji, czyli Jurassic Park i Jurassic World. Charakterystyczny motyw muzyczny, który zapamiętuje każdy widz, pojawia się w serialu dość regularnie, przypominając nam, że mamy do czynienia z dokładnie tym samym światem. Warto nadmienić, że wydarzenia z serialu „Park Jurajski: Obóz kredowy” rozgrywają się w tym samym planie czasowym, co akcja filmu „Park Jurajski”, lecz po przeciwnej stronie wyspy.