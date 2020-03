Netflix wie, jak walczyć o polskiego widza. Recepta na sukces jest taka prosta

Pierwszy z tytułów lada moment pojawi się w ofercie, a drugi jest już dostępny i to w rozdzielczości 4K, co jest pewnym ewenementem bo do tej pory nie odnotowałem ani jednego polskiego filmu w takiej jakości na Netflix. Platforma CANAL+ emitowała na swoim kanale CANAL+ 4K Ultra HD „Zimną wojnę” czy „Kler”, ale na Netfliksie czy nośniku fizycznym polskich produkcji w 4K jeszcze nie uświadczyliśmy. Player i Ipla oferują już wybrane polskie/własne produkcje w 4K.

Polecamy: Nie wierzę, że te filmy oglądacie najczęściej na Netflix

To jest bardzo dobra zmiana, bo daje nadzieję na to, że kolejne polskie filmy będą trafiać do oferty serwisu i to w możliwie najlepszej jakości. Nie dość, że nie jesteśmy zmuszeni do poszukiwania starszych wydań na płytach na rynku wtórnym, to jeszcze otrzymujemy nasze lokalne produkcje w odrestaurowanych wersjach i wysokiej rozdzielczości. Z punktu widzenia klienta jest to dobra wiadomość również dlatego, że rywalizacja o widza toczy się już nie tylko na płaszczyźnie dostępności tytułów.