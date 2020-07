Macie wolny wieczór? To mam dla Was pomysł na seans. „The Old Guard” już na Netflix

Nie jest tak, że fabuła „The Old Guard” jest płytka, a dialogi sztuczne – jestem daleki od tego stwierdzenia. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że scenariusz powstawał w oparciu o liczne schematy i szablony opierając swoje fundamenty o historię z komiksu. Niektóre dialogi lub pojedyncze wypowiedzi są dość pompatyczne i pełne patosu, co nie współgrało z resztą filmu. Nie jest mi łatwo odnieść się do humoru w filmie, bo niektóre z rzucanych żartów potrafiły sprawić, że się uśmiechnę, ale część z nich zupełnie do mnie nie trafiała. To miały być takie pojedyncze strzały rozluźniające na chwilę trochę brutalną i gęstą atmosferę filmu, w którym zadawane są trudne pytania o nieśmiertelność i jej konsekwencje.

Solidne widowisko dające sporo frajdy

Być może jednym z przyświecających twórcom celów było zwrócenie naszej uwagi na tę kwestię i zachęcenie do (krótszej lub dłuższej) refleksji, ale nie do końca ta strona „The Old Guard” do mnie przemawia. Została potraktowana trochę po macoszemu i uważam, że byłoby lepiej, gdyby nie silono się na tak mocne jej zaznaczenie. O wiele lepiej odebrałem warstwę audiowizualną i akcyjność filmu, które po prostu wypadają na satysfakcjonującym poziomie i z przyjemnością się na nie patrzy. Jest tu kilka bardzo fajnych ujęć, które mogą się podobać, a inne to po prostu solidna reżyserska robota.

„The Old Guard” wpisuje się w pewną przestrzeń filmów Netfliksa, które nie należą do grupy tytułów znajdujących się na liście „musisz zobaczyć”, ale taki seans niesie za sobą sporo frajdy, więc napiszę: możecie go obejrzeć bez większych uprzedzeń.

Film jest dostępny na Netflix.