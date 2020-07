Lista produkcji, które zobaczymy w sierpniu z pewnością będzie bardziej obszerna, ale na pełne zestawienie musimy zaczekać jeszcze kilka dni. Zanim to nastąpi, możemy przyjrzeć się produkcjom, które już teraz są oficjalnie zapowiedziane jako nowości na Netflix w sierpniu.

Co nowego w sierpniu na Netflix?

Już na samym początku, 4 sierpnia, ukaże się nowy stand-up special od Sam Jay. Komik wystąpiła wcześniej w pierwszej części programu „The Comedy Lineup”, ale tym razem zobaczymy ją w pierwszym autorskim projekcie. Sam Jay znana jest ze scenariuszy do amerykańskiej programu Saturday Night Live i za tę pracę otrzymała nominację do nagrody Emmy. Jak czytamy w opisie Sam prezentuje błyskotliwe, szczere i pozbawione owijania w bawełnę poczucie humoru. Niedługo później, bo 7 sierpnia ujrzymy nowy film, w którym wystąpi Sabrina Carpenter. Produkcja o tytule „Wytańcz to” opowie o staraniach Quinn Ackerman, która chce dostać się do wymarzonego college’u. Uda się jej to tylko dzięki występowi tanecznemu, dlatego szybko gromadzi grupę osób do swojego zespołu, żeby zwyciężyć w konkursie. Jej jedynym zadaniem będzie… nauczyć się tańczyć.

W połowie sierpnia Netflix zaprezentuje nam swój nowy serial pt. „The Great Heist”, który nosi polski tytuł „Kradzież stulecia”. Seria pokaże nam wydarzenia z 1994 roku, kiedy to doszło do pamiętnego napadu na centralny bank kolumbijski. Złodziejom udało się wtedy ukraść aż 33 miliony dolarów, a to spowodowało pogrążenie całego kraju w chaosie. Produkcja doczekała się już krótkiej wideo zapowiedzi, którą możecie zobaczyć powyżej. Można tylko podejrzewać, że Netflix będzie liczył na to, by „Kradzież stulecia” spodobała się widzom na fali popularności takiego hitu jak „Dom z papieru”, którego sezony 5. i 6. już nadchodzą.

Nowe filmy Netflix na sierpień

W drugiej połowie sierpnia premierę będą mieć też trzy filmy Netfliksa. Pierwszych z nich to Power, który zabierze nas na ulice Nowego Orleanu . Tam sprzedawane są tajemnicze pigułki wyzwalające supermoce. Co ciekawe, nie wiadomo jednak, jak zareaguje na nią nowy klient, bo na każdego wpływa inaczej i dopóki się jej nie połknie nie ma możliwości tego sprawdzić. Być może zyskasz kuloodporną skórę, supersiłę albo staniesz się niewidzialny. Niestety, można też umrzeć. Lokalny glina (Joseph Gordon-Levitt) łączy siły z nastoletnią dilerką (Dominique Fishback) i kierowanym żądzą zemsty byłym żołnierzem (Jamie Foxx) by podjąć walkę z nowym i nieznanym zagrożeniem. Jedynym sposobem, by dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za jej stworzenie jest jej zażycie.

