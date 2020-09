„Ratched”, czyli wracamy do świata „Lotu nad kukułczym gniazdem”

Moda na remake’i, rebooty i powroty wielkich filmów oraz marek trwa w najlepsze. Bazowanie na tym, co już istnieje pozwala też szybciej i łatwiej wywołać u widza zainteresowanie i zaangażowanie, ponieważ nie musimy do końca wprowadzać widza w nowy świat. On już wie, czego plus minus może się spodziewać po nowym filmie czy serialu poprzez relacje z dostępnymi produkcjami. Nie inaczej jest w przypadku „Ratched”, czyli serialu skupionego wokół postaci, którą znamy z książki i filmu „Lot nad kukułczym gniazdem”. Ryan Murphy oraz Ian Brennan postanowili przyjrzeć się jej dokładnie i zaproponować historię, które poprzedza wydarzenia z kinowego hitu. W postać Mildred Ratched wcieliła się Sarah Paulson, dla której nie jest to pierwsza współpraca z Murphym, z czego może wynikać to, jak świetnie wypadła. Ale wszystko po kolei.

Piąty i ostatni sezon „Domu z papieru” zapowiedziany!