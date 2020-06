Dwutorowe prowadzenie historii w dwóch różnych okresach jest ryzykownym zabiegiem, ale gdy właściwie się go wykorzysta, to serial może na tym wiele zyskać. Nie chcielibyśmy przecież oglądać wydarzeń ułożonych chronologicznie, bo wtedy od razu odkryto by wszystkie tajemnice przeszłości, gdy nasi bohaterowie w czasach ówczesnych podjęliby próbę ich rozliczenia. Zamiast tego twórcy, czyli reżyserzy Leszek Dawid i Bartosz Konopka oraz scenarzyści Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski, zaserwowali nam naprawdę wciągającą opowieść, której najsłabszym – w mojej ocenie – etapem jest sam początek.

Pozwólcie mu się rozkręcić, poznajcie bohaterów

Wprowadzenie do świata i przedstawienie postaci wcale nie jest takie interesujące, bo zanim zostaniemy świadkami czegoś konkretnego, pierwsze kilkadziesiąt minut się nieco dłuży. Na szczęście, gdy serial wskoczy na pewien poziom dynamiki, nie zwalnia on aż do samego końca. Nie chcę pisać zbyt wiele o zakończeniu, bo podejrzewam, że wiele osób nie zna tej historii z kart książki, dlatego dodam jedynie, że jest satysfakcjonujące, chociaż nie do końca nieprzewidywalne.