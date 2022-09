Klawiatura mechaniczna z klockami Lego. Brzmi jak szaleństwo czy... czysta frajda?

Klawiatura mechaniczna to frajda w najczystszej postaci. Kojący dźwięk, niezwykle satysfakcjonujące stukanie w klawisze, dziesiątki opcji dostosowania klawiatury do własnego widzimisię dzięki przyciskom robionym na zamówienie. Scena modyfikacji stale się rozrasta — i z każdym rokiem przybywa ciekawych wzorów oraz rzemieślników specjalizujących się w tworzeniu rozmaitych konstrukcji. Nie tylko estetycznych, ale też praktycznych. Do tej pory jednak miłośnicy Lego musieli obejść się smakiem — jak wiadomo w duńskich klockach drzemie ogromny potencjał, problemem jest tylko kwestia jego odpowiedniego wykorzystania. Na szczęście nareszcie świat doczekał się pierwszej klawiatury mechanicznej kompatybilnej z klockami Lego — co to oznacza w praktyce?

Klawiatura z placem zabaw dla miłośników Lego

Od razu zaznaczę, że klawiatura ta nie jest oficjalnym produktem duńskiej firmy, a jedynie kreacją pasjonatów którzy marzyli o wsparciu dla ich hobby także w takiej formie. Niewielkich rozmiarów klawiatura przybrała na wielkości dzięki szerokiej obramówce wyściółanej podstawkami Lego, w które można wpinać postacie czy zbudowane przez nas konstrukcje. Zakładam że lwia część użytkowników decydujących się na zakup będzie tam mieć po prostu wizualne fajerwerki, ale przecież nic też nie stoi na przeszkodzie, by zbudować rzeczy praktyczne — jak miejsce na notatki czy skrytki w których będziemy trzymać nasze skarby. Albo typowo praktyczne gadżety - jak stemple czy długopisy. Na samej klawiaturze pozostawiono zaś kilka klawiszy, które tylko czekają, by wpiąć w nie klocki — ale to raptem kilka funkcyjnych przycisków. Może to i lepiej, bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby na co dzień stukać długo w duński plastik — nie wydaje się to specjalnie wygodne.

Klawiatura MelGeek jest póki co w fazie tworzenia (i wcale nie chodzi o to, że jest niekończącym się placem budowy, jak to z Lego bywa ;) - i nie jest jeszcze w sprzedaży. Na oficjalnej stronie projektu można jednak załapać się na ofertę specjalną Super Early Bird, w ramach której można będzie zgarnąć klawiaturę 26% taniej — za 199 dolarów. Wiadomo, że jest ona limitowana - ale nie wiadomo ile ich jeszcze pozostało. Poza zapisaniem się do tamtejszej listy kontaktowej, można też zrobić rezerwację za symbolicznego dolara (który można będzie odzyskać), by załapać się na promocyjną ofertę. W regularnej sprzedaży klawiatura będzie dostępna za 269 dolarów - różnica w cenie jest więc znacząca.

Czy będzie to najlepsza klawiatura mechaniczna na rynku? Pewnie nie. Czy będzie to klawiatura mechaniczna, która da więcej frajdy niż jakakolwiek inna? Prawdopodobnie miłosnikom klocków Lego - tak. Bo będą oni mogli wprowadzać modyfikacje jakie im się tylko zamarzą, a i ulubieni bohaterowie mają szansę być wpięci na stałe w krajobraz ich pracy. Brzmi fajnie i zabawnie - aż dziw bierze, że tak późni ludzie na to wpadli.