Koniec wsparcia dla popularnych smartfonów Samsung Galaxy. Te modele wypadły z listy

Samsung potwierdził, że z dniem sierpnia 2025 roku cztery popularne modele Galaxy: A22, F22, M32 oraz M42 5G wypadły już z harmonogramu aktualizacji zabezpieczeń. Telefony, które trafiły do sklepów w 2021 roku z obietnicą dwóch dużych aktualizacji systemu Android oraz czterech lat wsparcia bezpieczeństwa, właśnie dotarły do końca swojego cyklu. Nikogo nie powinno to dziwić: to proste i klarowne zasady, jednak jako że wciąż mowa tu o niezwykle popularnych modelach: wielu użytkowników może poczuć pewien niedosyt.

Samsung kończy wsparcie dla znanych i lubianych smartfonów

Urządzenia Samsung Galaxy A22, F22, M32, M42 5G otrzymały pełen pakiet obiecanych aktualizacji: zarówno w postaci dwóch głównych wersji Androida, jak i czterech lat regularnych łatek bezpieczeństwa. Tym samym Samsung wywiązał się z zadeklarowanych zobowiązań, minimalizując ryzyko utrzymywania na rynku przestarzałego oprogramowania bez wsparcia producenta. Usunięcie modeli z listy wspieranych urządzeń nastąpiło bez rozgłosu, wraz z wdrożeniem aktualizacji One UI 8 oraz Androida 16 dla najnowszych smartfonów.

Właściciele tych modeli powinni pamiętać, że od sierpnia 2025 roku nie pojawią się już nowe poprawki błędów, łatki bezpieczeństwa ani uaktualnienia oprogramowania. Oznacza to, że świeżo wykryte luki w zabezpieczeniach nie zostaną już zaklajstrowane w ich urządzeniach. Staje się to poważnym zagrożeniem, zwłaszcza, jeśli smartfon zawiera wrażliwe dane, dostęp do kont bankowych czy inne istotne informacje. Co istotne: niektóre aplikacje oraz usługi mogą z czasem przestać działać poprawnie na niewspieranych urządzeniach w związku z brakiem stosownych poprawek czy innych certyfikatów.

Czas na aktualizację, ale nie da się ukryć. Samsung robi to coraz lepiej

Na przestrzeni ostatnich lat Samsung wyraźnie rozszerzył zakres wsparcia dla swoich smartfonów. Najnowsze flagowe modele zyskują aż siedem lat aktualizacji zabezpieczeń i systemu, a także dłuższe okresy wsparcia dla urządzeń ze średniej półki. Regularne i czytelne aktualizacje list urządzeń uprawnionych do aktualizacji stawia Samsunga w roli lidera transparentności na rynku aktualizacji smartfonów z Androidem na pokładzie.

Niestety, smutna prawda jest taka, że użytkownicy modeli Galaxy A22, F22, M32 oraz M42 5G powinni rozważyć wymianę smartfona na nowszy model. Starsze urządzenia póki co im działają, owszem, ale rosnące zagrożenia związane z bezpieczeństwem i brak nowych funkcji sugerują przejście przynajmniej o generację wyżej. Najlepiej do modeli objętych obecnie najdłuższym wsparciem. Przypadek tych czterech urządzeń jasno wskazuje, że również inne telefony Galaxy sprzed 2022 roku, szczególnie z budżetowej i średniej półki, mogą wkrótce podzielić ich los.